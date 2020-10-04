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Десятки тысяч участников марша идут в сторону улицы Кальварийская

04.10.2020 16:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На пересечении проспекта Машерова и улицы Тимирязева встретились две колонны демонстрантов — сейчас их десятки тысяч.

Десятки тысяч участников марша идут в сторону улицы Кальварийская

Объединившиеся колонны направляются по проезжей части в сторону улицы Кальварийской. Люди идут с бело-красно-белыми флагами, скандируют «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!», из колонок играет песня «Три черепахи».

Ранее на перекрестке проспекта Машерова с улицей Заславской людей пытались разогнать с помощью водометов. Вначале приехал водомет нового образца, который оказался сломанным — струя воды била вертикально.

Десятки тысяч участников марша идут в сторону улицы Кальварийская

Демонстранты переместились на холм вдоль гостиницы «Планета», растянувшись в сторону улицы Кальварийской. После того как неисправный водомет уехал, люди снова начали концентрироваться на перекрестке.

Подогнали водомет старого образца, который продолжил поливать собравшихся, сообщает БелаПАН.

Десятки тысяч участников марша идут в сторону улицы Кальварийская
Десятки тысяч участников марша идут в сторону улицы Кальварийская

 

 

Фото Вадима Замировского

 
 
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На пересечении проспекта Машерова и улицы Тимирязева встретились две колонны демонстрантов — сейчас их десятки тысяч.
 
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