Десятки тысяч участников марша идут в сторону улицы Кальварийская

На пересечении проспекта Машерова и улицы Тимирязева встретились две колонны демонстрантов — сейчас их десятки тысяч.





Объединившиеся колонны направляются по проезжей части в сторону улицы Кальварийской. Люди идут с бело-красно-белыми флагами, скандируют «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!», из колонок играет песня «Три черепахи».

Ранее на перекрестке проспекта Машерова с улицей Заславской людей пытались разогнать с помощью водометов. Вначале приехал водомет нового образца, который оказался сломанным — струя воды била вертикально.





Демонстранты переместились на холм вдоль гостиницы «Планета», растянувшись в сторону улицы Кальварийской. После того как неисправный водомет уехал, люди снова начали концентрироваться на перекрестке.

Подогнали водомет старого образца, который продолжил поливать собравшихся, сообщает БелаПАН.









Фото Вадима Замировского