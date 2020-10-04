Мы все умрем. Анонимность в интернете: безопасность или беззащитность?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Третьяков: жюри кинофестиваля "Евразия.DOC" столкнулось с проблемой

Полная прозрачность пользователей защищает от преступников и ложной информации, но раскрывает всю личную информацию о человеке и дает возможность следить за ним – что в цифровом, что в реальном мире. Где находится золотая середина?

Разобраться в теме помог Сергей Гребенников - директор Регионального общественного центра интернет-технологий.

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