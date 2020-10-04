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Мы все умрем. Анонимность в интернете: безопасность или беззащитность?

04.10.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Третьяков: жюри кинофестиваля "Евразия.DOC" столкнулось с проблемой

Полная прозрачность пользователей защищает от преступников и ложной информации, но раскрывает всю личную информацию о человеке и дает возможность следить за ним – что в цифровом, что в реальном мире. Где находится золотая середина? 

© CC0 / Pixabay/Pexels
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Разобраться в теме помог Сергей Гребенников - директор Регионального общественного центра интернет-технологий.

Мы все умрем, но это не точно ― подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.

Слушайте подкасты РИА Новости.

 
 
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Полная анонимность в Сети защищает личные данные, но развязывает руки интернет-мошенникам и создателям фейков.
 
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