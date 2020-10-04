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Степанакерт попал под новый ракетный обстрел

04.10.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 окт – Sputnik. Вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил о новом ракетном ударе по столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерту.

"Степанакерт вновь попал под ракетный обстрел", - написал Авинян в Facebook.

© REUTERS / NKR InfoCenter/PAN Photo
Алиев и Пашинян обменялись заявлениями по ситуации в Карабахе

В городе раздались еще два взрыва, потом включили сирену воздушной тревоги, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее в воскресенье также поступала информация об артиллерийских ударах по городу, после чего была включена сирена, временно пропадали связь и электричество, а местные жители спускались в подвалы.

МИД Азербайджана в свою очередь заявил об обстреле со стороны Армении городов Тертера, Горадиза и Гянджа. По их информации, погибли 22 мирных жителя, 74 - получили ранения.

В воскресенье пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян заявил об уничтожении Армией обороны Карабаха военного аэродрома в азербайджанском городе Гянджа.

Взятие под контроль Джабраила

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье написал в своем аккаунте в Twitter, что "азербайджанская армия освободила город Джабраил и ряд сел".

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян назвала ложью сообщения Баку о взятии армией Азербайджана под контроль города Джабраил на линии соприкосновения с Карабахом.

© REUTERS / ARMENIAN MINISTRY OF DEFENCE
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"Публикуемые в Twitter должностными лицами Азербайджана и Турции заявления о взятии Джабраила - очередная ложь", - написала Степанян на своей странице в Facebook.

Подальше от зоны боевых действий

Военное командование Азербайджана обратилось к гражданам Армении с просьбой держаться подальше от зоны боевых действий на линии соприкосновения.

"Обращаясь к армянским гражданам нашей страны, проживающим в населенных пунктах в зоне боевых действий, военное командование Азербайджана заявляет, что азербайджанская армия не берет на прицел мирное население, гражданские объекты и инфраструктуру. Мишенью азербайджанской армии являются огневые позиции, военные объекты и военная инфраструктура на оккупированных территориях. В этой связи мы призываем гражданское население, проживающее в этих районах, держаться подальше от зоны боевых действий", - заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства.

МО Азербайджана заявило, что "будут созданы соответствующие условия для того, чтобы они (граждане - Sputnik) не пострадали от тяжелых боев и были беспрепятственно эвакуированы из этого района. С гражданскими лицами будут обращаться в соответствии с требованиями Женевской конвенции, и их права человека будут защищены".

© AP / Karo Sahakyan
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Что произошло?

Очередное обострение на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября 2020 года. Баку и Ереван выступили со взаимными обвинениями в обострении ситуации.

Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

В ряде городов и регионов Азербайджана, в Армении и Нагорном Карабахе введено военное положение. Армения впервые объявила всеобщую мобилизацию, частичная мобилизация объявлена в Азербайджане. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Главы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ 1 октября выступили с призывом немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры без условий.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее в воскресенье также сообщалось об артиллерийских ударах по городу, включали сирену, временно отключались связь и электричество, жители спускались в подвалы.
 
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