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Степанакерт попал под новый ракетный обстрел
04.10.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 окт – Sputnik. Вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил о новом ракетном ударе по столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерту.
"Степанакерт вновь попал под ракетный обстрел", - написал Авинян в Facebook.
© REUTERS / NKR InfoCenter/PAN Photo
В городе раздались еще два взрыва, потом включили сирену воздушной тревоги, сообщил корреспондент
Ранее в воскресенье также поступала информация
МИД Азербайджана в свою очередь заявил об обстреле со стороны Армении городов Тертера, Горадиза и Гянджа. По их информации, погибли 22 мирных жителя, 74 - получили ранения.
В воскресенье пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян заявил об уничтожении Армией обороны Карабаха военного аэродрома в азербайджанском городе Гянджа.
Взятие под контроль Джабраила
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье написал в своем аккаунте в Twitter, что "азербайджанская армия освободила город Джабраил и ряд сел".
В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян назвала ложью сообщения Баку о взятии армией Азербайджана под контроль города Джабраил на линии соприкосновения с Карабахом.
© REUTERS / ARMENIAN MINISTRY OF DEFENCE
"Публикуемые в Twitter должностными лицами Азербайджана и Турции заявления о взятии Джабраила - очередная ложь", - написала Степанян на своей странице в Facebook.
Подальше от зоны боевых действий
Военное командование Азербайджана обратилось к гражданам Армении с просьбой держаться подальше от зоны боевых действий на линии соприкосновения.
"Обращаясь к армянским гражданам нашей страны, проживающим в населенных пунктах в зоне боевых действий, военное командование Азербайджана заявляет, что азербайджанская армия не берет на прицел мирное население, гражданские объекты и инфраструктуру. Мишенью азербайджанской армии являются огневые позиции, военные объекты и военная инфраструктура на оккупированных территориях. В этой связи мы призываем гражданское население, проживающее в этих районах, держаться подальше от зоны боевых действий", - заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства.
МО Азербайджана заявило, что "будут созданы соответствующие условия для того, чтобы они (граждане - Sputnik) не пострадали от тяжелых боев и были беспрепятственно эвакуированы из этого района. С гражданскими лицами будут обращаться в соответствии с требованиями Женевской конвенции, и их права человека будут защищены".
© AP / Karo Sahakyan
Что произошло?
Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.
В ряде городов и регионов Азербайджана, в Армении и Нагорном Карабахе введено военное положение. Армения впервые объявила всеобщую мобилизацию, частичная мобилизация объявлена в Азербайджане. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.
Главы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ 1 октября выступили с призывом немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры без условий.
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Ранее в воскресенье также сообщалось об артиллерийских ударах по городу, включали сирену, временно отключались связь и электричество, жители спускались в подвалы.
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