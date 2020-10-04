В Минске протестующие разобрали водомёт. Посмотрите, это просто хит в соцсетях

Источник материала: KYKY

Сегодня, 4 октября, в Минске люди вышли на протест. Еще до того, как в городе начался марш, в центр свезли кучу спецтехники, силовиков и несколько водометов.

Вот так водомет разгонял людей на Немиге около Дворца Спорта.

Затем еще один водомёт появился на мосту на проспекте Машерова. Но пока он пытался разогнать протестующих, протестующие решили разобрать сам водомёт.

После этого в городе появился настоящий «передвижной фонтан».

Как реагируют социальные сети

Конечно же, в соцсетях уже появилось много мемов про «китов» и бесстрашных беларуских протестующих.





Сегодня в центре Минска был использован водомет класса 'Кит'! pic.twitter.com/XG8O3SYWBz — Грустный Коленька (@sadmikalai) October 4, 2020

В Минске протестующих попытались разогнать водомётом. Мирные протестующие оказались настолько суровы, что разогнали водомёт, начав разбирать его прямо на ходу. Скоро, видимо, и ОМОН начнут раздевать. pic.twitter.com/Ssn1DR1SvN — Вадим Жартун (@zhartun) October 4, 2020