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Белорусы создали петицию с просьбой добавить белорусский язык в рекламный сервис Google
Источник материала: Партизан
На платформе change.org появилась петиция, адресованная Google. Компанию просят добавить белорусский язык в Google Ads. Петицию подписали более 1200 человек.
Автор петиции Дмитрий Бурдыка написал, что столкнулся с языковой проблемой, когда решил воспользоваться Google Ads для рекламы своего сайта в Беларуси. Оказалось, Google Ads не хочет рекламировать на белорусском языке, хотя понимает и распознаёт его. Все попытки запустить рекламу блокирует. В рекламе также нельзя дать ссылку на страницу сайта на белорусском языуке. Аналогичная проблема с рекламой видео на You Tube с помощью Google Ads.
Дмитрий Бурдыка рассчитывает, что петиция поможет решить языковую проблему.
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На платформе change.org появилась петиция, адресованная Google. Компанию просят добавить белорусский язык в Google Ads. Петицию подписали более 1200 человек.
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