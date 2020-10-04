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Белорусы создали петицию с просьбой добавить белорусский язык в рекламный сервис Google

04.10.2020 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На платформе change.org появилась петиция, адресованная Google. Компанию просят добавить белорусский язык в Google Ads. Петицию подписали более 1200 человек.

Автор петиции Дмитрий Бурдыка написал, что столкнулся с языковой проблемой, когда решил воспользоваться Google Ads для рекламы своего сайта в Беларуси. Оказалось, Google Ads не хочет рекламировать на белорусском языке, хотя понимает и распознаёт его. Все попытки запустить рекламу блокирует. В рекламе также нельзя дать ссылку на страницу сайта на белорусском языуке. Аналогичная проблема с рекламой видео на You Tube с помощью Google Ads. 

Дмитрий Бурдыка рассчитывает, что петиция поможет решить языковую проблему.
 
 
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На платформе change.org появилась петиция, адресованная Google. Компанию просят добавить белорусский язык в Google Ads. Петицию подписали более 1200 человек.
 
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