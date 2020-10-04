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Выборы в парламент Кыргызстана: в 28 государствах мира работают 45 участков

04.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Граждане Кыргызстана выбирают депутатов парламента страны и за рубежом. В 28 государствах мира работают 45 участков. Больше всего их в России. В странах Содружества за ходом голосования следят корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

Чтобы отдать свой голос в Беларуси, граждане Кыргызстана должны были встать на консульский учет и оформить биометрическую регистрацию. Согласно данным, проголосовать в Минске могут 95 человек. В здании посольства они должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Всем измеряют температуру. Урны для бюллетеней используют электронные.

«Как простой избиратель, конечно, от той партии, за которую я сегодня проголосовал, жду прежде всего прогресса, движения вперед. Мы сегодня находимся в XXI веке, и хотелось бы, чтобы наша страна соответствовала тем высоким стандартам, которые сегодня существуют в мире», – сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь Эрмек Ибраимов.

Казахстан

Граждане Кыргызстана голосуют в Нур-Султане и Алматы в здании посольства и генконсульства. При входе всем измеряют температуру. На избирательных участках соблюдают социальную дистанцию. Каждого регистрирует дактелоскопический сканер по отпечаткам пальцев и сетчатке глаз. Электронная биометрия позволяет сделать выборы максимально прозрачными.

«Общее количество избирателей на нашем участке составляет порядка трех тысяч человек. Выборы проходят в штатном режиме, наблюдается активная позиция граждан», – отметил второй секретарь посольства Кыргызской Республики в Республике Казахстан Чынгыз Кустебаев.

Таджикистан

Принять участие в выборах в парламент Кыргызстана могут и 88 граждан этой республики, которые сейчас находятся в Таджикистане. В Душанбе специально для них в здании посольства организовали избирательный участок со всеми санитарно-эпидемиологическими требованиями. Прямо у входа гражданам измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком и выдают медицинские маски.

«Каждый проходит биометрическую идентификацию. После получения чека обменивает его на бюллетень, и после того, как проведут голосование, они опускают бюллетень в автоматизированную считывающую урну», – рассказал секретарь избирательного участка Аскар Эргашов.

Россия

В России для участия в выборах в парламент Кыргызстана зарегистрировались 17 тысяч граждан республики. Для них открыты более десятка избирательных участков в Москве, Санкт-Петербурге и еще восьми городах: от Екатеринбурга до Южно-Сахалинска. Желающих проголосовать в Петербурге почти 1 500 человек. Это студенты, а также люди старшего возраста, те, кто живет и работает в Северной столице.

«Как мне показалось (я первый раз голосую) все было честно, все было довольно конфиденциально»; «Пришел поучаствовать в выборах, выбирать самые достойные партии в парламент Кыргызстана», – поделились избиратели.

На участке присутствуют наблюдатели из Межпарламентской Ассамблеи стран Содружества. Они отмечают высокую организацию процедуры голосования.



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Теги: Минск
 
 
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В странах Содружества за ходом голосования следят корреспонденты «МИР 24».
 
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