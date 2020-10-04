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Участники Марша освобождения политзаключенных подошли к ЦИП на Окрестина
Источник материала: Навiны
Участники Марша освобождения политзаключенных подошли к центру изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина.
На подходе к ЦИП их попытались остановить волонтеры, которые постоянно там дежурят. Волонтеры мотивировали это тем, что в отношении задержанных могут применяться репрессии, однако участники акции их не послушали.
Демонстранты стоят у стен ЦИП и скандируют: «Выпускай!», «Караева под суд», «Жыве Беларусь!».
Хвост колонны находится в районе пересечения проспекта Жукова с ул. Харьковская, отмечает
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Участники Марша освобождения политзаключенных подошли к центру изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина.
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