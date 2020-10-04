Участники Марша освобождения политзаключенных подошли к ЦИП на Окрестина

Участники Марша освобождения политзаключенных подошли к центру изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина.





На подходе к ЦИП их попытались остановить волонтеры, которые постоянно там дежурят. Волонтеры мотивировали это тем, что в отношении задержанных могут применяться репрессии, однако участники акции их не послушали.

Демонстранты стоят у стен ЦИП и скандируют: «Выпускай!», «Караева под суд», «Жыве Беларусь!».