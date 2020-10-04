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В разных городах Беларуси продолжают задерживать журналистов

04.10.2020 17:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В разных городах Беларуси в ходе проходящего сегодня Марша освобождения политзаключенных продолжают задерживать журналистов.

В разных городах Беларуси продолжают задерживать журналистов

Так, в Бобруйске задержаны четверо сотрудников СМИ, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

В Гомеле задержаны сотрудники портала «Сильные Новости» — журналистка Надежда Пужинская и фотограф Дарья Сапронецкая.

В Бресте на улице Советской задержали главного редактора городского журнала «Бинокль» Ксению Петрович и внештатного фотокорреспондента «Брестской газеты» Олега Полищука.

Силовики (по предварительной информации, сотрудники ГУБОПиК) задержали в Минске на проспекте Победителей корреспондента Оnliner.by Александра Владыко.

В Гродно на площади Советской задержаны журналисты Ольга Комягина и Екатерина Гордеева, а также местный блогер Андрей Ирха.

В Витебске были задержаны два сотрудника БелаПАН Татьяна Матвеева и Сергей Серебро. Их отпустили после профилактической беседы.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В разных городах Беларуси в ходе проходящего сегодня Марша освобождения политзаключенных продолжают задерживать журналистов.
 
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