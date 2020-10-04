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В разных городах Беларуси продолжают задерживать журналистов
Источник материала: Навiны
В разных городах Беларуси в ходе проходящего сегодня Марша освобождения политзаключенных продолжают задерживать журналистов.
Так, в Бобруйске задержаны четверо сотрудников СМИ, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
В Гомеле задержаны сотрудники портала «Сильные Новости» — журналистка Надежда Пужинская и фотограф Дарья Сапронецкая.
В Бресте на улице Советской задержали главного редактора городского журнала «Бинокль» Ксению Петрович и внештатного фотокорреспондента «Брестской газеты» Олега Полищука.
Силовики (по предварительной информации, сотрудники ГУБОПиК) задержали в Минске на проспекте Победителей корреспондента Оnliner.by Александра Владыко.
В Гродно на площади Советской задержаны журналисты Ольга Комягина и Екатерина Гордеева, а также местный блогер Андрей Ирха.
В Витебске были задержаны два сотрудника БелаПАН Татьяна Матвеева и Сергей Серебро. Их
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В разных городах Беларуси в ходе проходящего сегодня Марша освобождения политзаключенных продолжают задерживать журналистов.
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