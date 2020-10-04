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К ЦИП на Окрестина идет колонна в сто тысяч человек
Источник материала: Навiны
По оценкам журналистов, число участников сегодняшнего марша превышает количество демонстрантов в минувшее воскресенье, когда их было около 100 тысяч.
Участники Марш освобождения политзаключенных свернули с улицы Кальварийская на проспект Пушкина и движутся в сторону проспекта Жукова. Люди скандируют «Не забудем, не простим!», «Как ощущения?» и другие лозунги.
Еще одна колонна идет по улице Немига в сторону Грушевки.
Ожидается, что конечной точкой сегодняшнего марша станет Центр изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина.
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По оценкам журналистов, число участников сегодняшнего марша превышает количество демонстрантов в минувшее воскресенье, когда их было около 100 тысяч.
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