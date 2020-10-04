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К ЦИП на Окрестина идет колонна в сто тысяч человек

04.10.2020 17:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По оценкам журналистов, число участников сегодняшнего марша превышает количество демонстрантов в минувшее воскресенье, когда их было около 100 тысяч.

Участники Марш освобождения политзаключенных свернули с улицы Кальварийская на проспект Пушкина и движутся в сторону проспекта Жукова. Люди скандируют «Не забудем, не простим!», «Как ощущения?» и другие лозунги.

Еще одна колонна идет по улице Немига в сторону Грушевки.

Ожидается, что конечной точкой сегодняшнего марша станет Центр изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина.

К ЦИП на Окрестина идет колонна в сто тысяч человек

 
 
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По оценкам журналистов, число участников сегодняшнего марша превышает количество демонстрантов в минувшее воскресенье, когда их было около 100 тысяч.
 
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