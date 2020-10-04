Алиев: решение конфликта с Арменией должно идти через диалог

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 окт – Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что решение конфликта с Арменией должно идти через диалог, но при наличии основы для переговоров.

По словам Алиева, в Азербайджане согласны с точкой зрения, что проблема с Арменией должна решаться через диалог, но для этого должна быть основа.

"Армянский премьер должен заявить о приверженности прежним договоренностям, согласно которым, территории в Нагорном Карабахе были признаны оккупированными азербайджанскими территориями", - сказал Алиев в интервью арабскому телеканалу "Аль-Арабия".

Глава Азербайджана отметил, что для прекращения Баку военных действий необходимо получить извинения от армянского премьера, который "назвал оккупированные азербайджанские земли армянскими".

По словам Алиева, Азербайджан готов прекратить огонь, если Армения предложит подкрепляемую действиями четкую по времени повестку вывода войск из Нагорного Карабаха.

"Наше условие для прекращения огня состоит в том, что Армения должна предложить временную повестку вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе, которая была бы не на словах, а выполнялась бы на деле, - в какие дни какие территории будут освобождены", - сказал Алиев.

Кроме того, лидер Азербайджана заявил, что требует от Франции извинений за слова французского президента Эммануэля Макрона о якобы переброске сирийских боевиков в Баку для ведения боевых действий в Нагорном Карабахе.

Макрон ранее сообщил, что 300 сирийских боевиков были переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку.

"Наемников нет, у нас армия, состоящая из 100 тысяч бойцов. Я требую от Франции принести извинения и проявить ответственность", - отметил Алиев в интервью.

Что произошло

Очередное обострение соприкосновения в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября 2020 года. Баку и Ереван выступили со взаимными обвинениями в обострении ситуации.

Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

В ряде городов и регионов Азербайджана, в Армении и Нагорном Карабахе введено военное положение. Армения впервые объявила всеобщую мобилизацию, частичная мобилизация объявлена в Азербайджане. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Главы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ 1 октября выступили с призывом немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры без условий.