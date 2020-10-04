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Коммунальники шлют письма на работу людям, которые не оплатили ЖКУ

04.10.2020 18:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Мы просто забыли оплатить, а не сделали это из каких-либо других соображений», — рассказывает айтишник Владислав, которому из-за неоплаты коммунальных услуг прислали на работу письмо из РСЦ. Коммунальники попросили нанимателя уведомить работника под подпись о задолженности, указанной в извещении. Парень не заплатил за 2 месяца и должен вместе с пеней больше 100 рублей, пишет TUT.BY.



Некоторое время семья Владислава отсутствовала в стране, а когда вернулись сюда, оказалось, что на работу парню пришло письмо из расчетно-справочного центра с жалобой, что он 2 месяца не платит за коммунальные услуги, и просьбой ознакомить его с этой информацией под подпись.

— Я работаю в айтишной компании разработчиком. На общую электронную пришло письмо из РСЦ. Его видел и я, и другие сотрудники, — рассказывает парень.

В нем написано, что на предприятии работает такой-то гражданин, зарегистрированный в жилом помещении по такому-то адресу в городе Гомеле. «Просроченная задолженность за жилищно-коммунальные услуги на 25.09.2020 составляет 91,23 рубля. В добровольном порядке задолженность по плате за жилищно-коммунальные услуги не погашена».



Дальше РСЦ просит под подпись ознакомить работника с этой информацией.

За 2 месяца кроме основного долга накапала еще и пеня 12,39 рубля. Сейчас парень в сумме должен 103,62 рубля.

— Мы просто забыли оплатить, а не сделали это из каких-либо других соображений, — поясняет молодой человек. — Пришло такое письмо в компанию только на меня или еще на кого-то — я не знаю. У нас обсудили эту ситуацию и написали ответ РСЦ, мол, не обязаны вручать работникам такие документы. То есть компания в это всё решила не вмешиваться.

Владислав говорит, что в расчетный центр он пока не перезванивал и никак не пытался решить этот вопрос. Но говорит, что собирается разобраться, что это за письмо.



Судя по повышенному вниманию со стороны коммунальных служб, последние два месяца некоторые просрочили оплату ЖКУ — кто-то по финансовым причинам, кто-то забыл, а у кого-то были иные соображения на этот счет. Некоторым из РСЦ позвонили уже на следующий день после окончания положенного срока оплаты коммуналки — 26 числа. Многие получили письменные уведомления. Людей предупреждают о возможных санкциях за неуплату.
 
Теги: Гомель
 
 
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«Мы просто забыли оплатить, а не сделали это из каких-либо других соображений», — рассказывает айтишник Владислав, которому из-за неоплаты коммунальных услуг...
 
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