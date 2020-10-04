Участники марша наклеили на двери ЦИП портрет Лукашенко с изображением крови

Протестующие обклеили табличку Центра изоляции правонарушителей портретами погибших участников мирных демонстраций, а также бело-красно-белыми наклейками.





На двери изолятора наклеили черно-белый портрет Александра Лукашенко с изображением крови, газету «Народная воля» и наклейки со словами «Я не хочу насилия», «Не забудем, не простим».

Оранжевые ленты, которые ограждали территорию возле здания центра, демонстранты сняли и сложили под стены.

Один из протестующих начал стучать по воротам древком с бело-красно-белым флагом, флаг вырвали с другой стороны и забрали. В ответ на это демонстранты скандировали «Позор!» и «Выпускай!».

Еще один протестующий попытался сбить видеокамеру над воротами ЦИП, но безуспешно. На заборе красной краской написали «Фашисты».









Вскоре после этого прозвучало предложение вернуться назад. Собравшиеся отправились в сторону ближайшего сквера, куда к этому времени подтянулся хвост колонны. Демонстранты воссоединились, и сейчас колонна идет по проспекту Дзержинского в сторону микрорайона Малиновка.

Возле ЦИП протестующие простояли около получаса, отмечает БелаПАН.

Фото Андрея Шавлюго