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Участники марша наклеили на двери ЦИП портрет Лукашенко с изображением крови

04.10.2020 18:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Протестующие обклеили табличку Центра изоляции правонарушителей портретами погибших участников мирных демонстраций, а также бело-красно-белыми наклейками.

Участники марша наклеили на двери ЦИП портрет Лукашенко с изображением крови

На двери изолятора наклеили черно-белый портрет Александра Лукашенко с изображением крови, газету «Народная воля» и наклейки со словами «Я не хочу насилия», «Не забудем, не простим».

Оранжевые ленты, которые ограждали территорию возле здания центра, демонстранты сняли и сложили под стены.

Один из протестующих начал стучать по воротам древком с бело-красно-белым флагом, флаг вырвали с другой стороны и забрали. В ответ на это демонстранты скандировали «Позор!» и «Выпускай!».

Еще один протестующий попытался сбить видеокамеру над воротами ЦИП, но безуспешно. На заборе красной краской написали «Фашисты».

Участники марша наклеили на двери ЦИП портрет Лукашенко с изображением крови
Участники марша наклеили на двери ЦИП портрет Лукашенко с изображением крови

Вскоре после этого прозвучало предложение вернуться назад. Собравшиеся отправились в сторону ближайшего сквера, куда к этому времени подтянулся хвост колонны. Демонстранты воссоединились, и сейчас колонна идет по проспекту Дзержинского в сторону микрорайона Малиновка.

Возле ЦИП протестующие простояли около получаса, отмечает БелаПАН.

 

Фото Андрея Шавлюго

 
 
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Протестующие обклеили табличку Центра изоляции правонарушителей портретами погибших участников мирных демонстраций, а также бело-красно-белыми наклейками.
 
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