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Снытина о реакции зарубежной баскетбольной общественности на арест Левченко: «Наверное, они не думали, что настолько все серьезно»

04.10.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Капитан сборной Беларуси Екатерина Снытина поделилась мнением о реакции баскетбольной общественности на задержание Елены Левченко и аресте ее на 15 суток.

– Вы разговариваете с другими спортсменами. Как это на них повлияло? Что говорят? 

– Обсуждают, насколько эта ситуация нас наоборот подхлестывает делать еще больше, заявлять о своих гражданских позициях, о своих гражданских правах еще больше, выходить на Международный олимпийский комитет. Сейчас мы бомбим в инстаграме, в фэйсбуке, на эмэйлы, что здесь такая ситуация: бывший игрок национальной команды, который был на двух Олимпиадах, была лучшей центровой на чемпионате Европы и так далее. И этот человек сейчас за решеткой из-за своей гражданской позиции. Мы пытаемся достучаться и до мировой общественности таким образом.

Я выложила сторис, пост в инстаграме и мне написало очень много Лениных зарубежных друзей. Вы представляете, во скольких клубах она играла и с какими мировыми спортсменами элитными она пересекалась. Люди мне пишут из очень многих стран. Всех интересует ситуация. Лена – одна из лучших спортсменов в истории Беларуси и сейчас она в тюрьме…

– Как реагируют ее бывшие зарубежные одноклубники?

– Они в шоке. Баскетбольный мир связан внутри. Кто-то что-то постит и другие уже понимают. Тем более мы это делаем на протяжении 50-ти дней. Очень много людей знают о ситуации в нашей стране. Но, наверное, они не думали, что настолько все серьезно и элитную спортсменку могут просто остановить в аэропорту и посадить на 15 суток, – сказала Снытина в рамках проекта «Максимально» на YouTube.
 
 
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Капитан сборной Беларуси Екатерина Снытина поделилась мнением о реакции баскетбольной общественности на задержание Елены Левченко и аресте ее на 15 суток.
 
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