Поддержавшей протесты актрисе из Беларуси по телефону грозят отнять сына













Проживающая в Москве Денисова неоднократно обозначала свою активную гражданскую позицию, в том числе, и по отношению к минским протестам.





В субботу, около 16.00, на российский номер женщины поступил звонок с минского городского телефона. Неизвестный представился «поклонником» актрисы и заявил, что она слишком «разошлась» со своими постами в соцсетях и теперь при пересечении границы России и Беларуси будет задержана и у нее отберут сына. Об этом актриса сообщила на своей странице в Facebook.