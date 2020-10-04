В Минске вновь заработал мобильный интернет, открыты пять станций метро

Минский метрополитен сообщил об открытии в 18:15 пяти станций: «Октябрьская», «Купаловская», «Немига», «Фрунзенская» и «Молодежная».





Остаются закрытыми юго-западные станции первой линии — «Малиновка» (на вход), «Петровщина», «Михалово», «Грушевка», а также вход на станцию «Площадь Ленина» с площади Независимости.

В 18:05 после четырехчасового перерыва в городе вновь заработал мобильный интернет, пропускная способность которого значительно снижается по требованию силовиков во время воскресных массовых акций протеста, напоминает БелаПАН.