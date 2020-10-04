Часть участников марша вернулась на Окрестина

Дойдя до станции метро «Михалово» на проспекте Дзержинского, колонна участников Марша освобождения политзаключенных ненадолго остановилась возле расположенного рядом офиса портала TUT.by, а затем разделилась на три части.





Как сообщает БелаПАН , одни протестующие пошли дальше в сторону Малиновки, другие — по перпендикулярным проспекту улицам Уманского и Гурского.

По Гурского около тысячи человек направились к центру изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина, мимо которого колонна проходила ранее.

Подойдя к стенам учреждения, протестующие начали скандировать «Выпускай!», «Свободу!», «Фашисты!», «Лукашенко в автозак!». За ними с крыш наблюдали силовики. Постояв минут двадцать, люди стали расходиться, скандируя «Мы еще вернемся!».

Метрополитен сообщил о закрытии в 17:40 станций «Петровщина» (на вход и выход) и «Малиновка» (на вход). Станции «Грушевка» и «Михалово» закрыты с 16:50.