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Часть участников марша вернулась на Окрестина

04.10.2020 19:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Дойдя до станции метро «Михалово» на проспекте Дзержинского, колонна участников Марша освобождения политзаключенных ненадолго остановилась возле расположенного рядом офиса портала TUT.by, а затем разделилась на три части.

Часть участников марша вернулась на Окрестина

Как сообщает БелаПАН, одни протестующие пошли дальше в сторону Малиновки, другие — по перпендикулярным проспекту улицам Уманского и Гурского.

По Гурского около тысячи человек направились к центру изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина, мимо которого колонна проходила ранее.

Подойдя к стенам учреждения, протестующие начали скандировать «Выпускай!», «Свободу!», «Фашисты!», «Лукашенко в автозак!». За ними с крыш наблюдали силовики. Постояв минут двадцать, люди стали расходиться, скандируя «Мы еще вернемся!».

Метрополитен сообщил о закрытии в 17:40 станций «Петровщина» (на вход и выход) и «Малиновка» (на вход). Станции «Грушевка» и «Михалово» закрыты с 16:50.

 
 
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Дойдя до станции метро «Михалово» на проспекте Дзержинского, колонна участников Марша освобождения политзаключенных ненадолго остановилась возле...
 
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