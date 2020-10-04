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Не верю! От инсайдов до дипфейков: как устроены фейки в политике

04.10.2020 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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02:00 На что влияют "инсайды" из анонимных telegram-каналов, и кто их запускает 

© Sputnik / Виктор Толочко
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06:30 Фальшивый пресс-релиз про отставку Якунина. Зачем в 2013-м был запущен этот фейк

08:07 “Человек, похожий на генерального прокурора”. Работают ли сейчас секс-скандалы для устранения политических игроков

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18:10 Дипфейки: реальная угроза для политиков или нет?

Эксперт эпизода - политолог, автор telegram-канала "Давыдов. Индекс" Леонид Давыдов.

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"Готовится отставка губернатора": на что реально влияют "инсайды" telegram-каналов? Вместе с политологом, автором канала "Давыдов. Индекс" Леонидом Давыдовым обсуждаем,...
 
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