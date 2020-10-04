Не верю! От инсайдов до дипфейков: как устроены фейки в политике

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Третьяков: жюри кинофестиваля "Евразия.DOC" столкнулось с проблемой

02:00 На что влияют "инсайды" из анонимных telegram-каналов, и кто их запускает

06:30 Фальшивый пресс-релиз про отставку Якунина. Зачем в 2013-м был запущен этот фейк

08:07 “Человек, похожий на генерального прокурора”. Работают ли сейчас секс-скандалы для устранения политических игроков

16:00 Фейки в предвыборных кампаниях. “Спящий” Байден (и вспоминаем “спящего” Медведева)

18:10 Дипфейки: реальная угроза для политиков или нет?

Эксперт эпизода - политолог, автор telegram-канала "Давыдов. Индекс" Леонид Давыдов.

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