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В Гродно 13-летней девочке при задержании попал газ в лицо. УВД: «Она обливала сотрудника колой»

04.10.2020 19:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в Гродно во время акции протеста силовики задержали 13-летнюю девочку, при этом ей в лицо попал перцовый газ. Это подтвердили в УВД Гродненского облисполкома. Видео задержания публикует гродненское издание s13.ru. Сейчас девочку уже освободили из РУВД, однако в отношении нее начат административный процесс. Обстоятельства жесткого задержания согласился отчасти прокомментировать начальник отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко.


— Отец этой девочки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оказал неповиновение сотрудникам милиции. Высказывался нецензурными словами. В это время было сделано предупреждение, но мужчина продолжал вести себя неадекватно, нагло. Рядом стояла эта девушка. Когда в отношении мужчины начали применять физическую силу, девушка начала обливать сотрудника органов из бутылки с колой. Девушка вместе с отцом была задержана и доставлена в РУВД, вызвана мать. В отношении отца девочки и ее самой был начат административный процесс. Отец ее освидетельствован, на момент задержания он был в состоянии алкогольного опьянения. Составлен административный протокол за неповиновение сотрудникам органов внутренних дел. Пока что это вся информация.

При этом в УВД Гродненской области не смогли прокомментировать, что вынудило силовиков применить перцовый газ к несовершеннолетней девочке. Официальный комментарий на этот счет в ведомстве обещают дать в понедельник.

 
Теги: Гродно
 
 
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Сегодня в Гродно во время акции протеста силовики задержали 13-летнюю девочку, при этом ей в лицо попал перцовый газ. Это подтвердили в УВД Гродненского...
 
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