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Правозащитники сообщают о более 110 задержанных на акциях протеста в воскресенье

04.10.2020 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более 110 человек задержаны на несанкционированных акциях протеста в Беларуси в воскресенье, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".



Список размещен на сайте центра, он обновляется.

Задержания зафиксированы в Минске, Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Бобруйске.

Согласно данным "Весны", в течение воскресенья в разных городах Беларуси были задержаны свыше 10 журналистов и фотокорреспондентов различных изданий.

Белорусская ассоциация журналистов в свою очередь сообщала, что большая часть журналистов была позже отпущена из территориальных отделений милиции. В то же время, по информации БАЖ, "четырех задержанных в Бобруйске журналистов оставляют до завтра в изоляторе". "Завтра будет суд", - отмечается в телеграм-канале БАЖ.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Более 110 человек задержаны на несанкционированных акциях протеста в Беларуси в воскресенье, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр...
 
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