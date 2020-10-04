Дожинки, Богач, Покров день: в Беларуси настала череда сельскохозяйственных праздников

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси продолжается уборочная кампания. Правда, значительная часть урожая уже в закромах, и у сельских жителей освободилось время для празднований. Сразу несколько народных традиций у белорусов связано с этим временем года. Каких, расскажет корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова.

Песни, танцы и настоящее изобилие на столе. Так проходит белорусский праздник Дожинки. В начале осени в стране всегда чествуют хлеборобов. Для них устраивают народные гуляния и лучшим дарят подарки. В этом году белорусы собрали чуть больше восьми миллионов тонн зерна. А еще подняли почти десять тысяч тонн льнотресты.

«Для льна надо, чтобы погода была: и дождик, и солнце», – говорит механизатор Андрей Валетко. Из льна белорусы ткут, шьют и потом продают различные изделия. Погода для качественного волокна действительно очень важна. И поскольку в последние годы в сентябре в Беларуси теплее обычного, убирать его становится все сложнее.

«Очень прихотливая культура. Трудоемкая. Конечно, если получаешь хорошее качество – рентабельное производство. Лен называют северным шелком, поэтому мы его и производим в Беларуси. Но сказывается, что южная зона все ближе к нам», – сообщил директор ОАО «Слуцкий льнозавод» Виктор Арестович.

Вот и на следующей неделе в стране будет довольно тепло для начала октября – в среднем, до 15-17 градусов днем. Правда, начнутся дожди. Зато почва увлажнится и будут неплохие условия для уборки картофеля и корнеплодов. Еще зреют помидоры в теплицах у фермеров. И на главном белорусском рынке – минской Комаровке – их десятки сортов.

«Огурцы, помидоры, перцы, кабачки, тыква, капуста цветная, перец острый. У нас до трех гектаров земли», – говорит продавец Светлана Будько.

Когда соберут весь урожай, в Беларуси отмечают Богач. Это тоже один из главных сельскохозяйственных праздников. Он предшествовал Покровам и символизировал окончание сбора урожая.

Богач – то есть «богатый»: так называли и сам праздник, и чашу с зерном. С пожеланиями сытой жизни чашу заносили в хату к одному из крестьян, зажигали в ней свечу и ставили на самое почетное место, под образа.

«Выбирали людей трудолюбивых, уважаемых. Чтобы хозяйство было досмотренное. К бездельникам или пьянчугам не понесут Богач», – заметил начальник культурно-образовательного отдела Государственного белорусского музея народной архитектуры и быта Вадим Баранов.

От того, сколько урожая собрали, насколько погода благоволила крестьянам, зависело, переживут ли они зиму, будут ли сыты. После Богача белорусы праздновали еще Покров день. А затем все работы в поле завершались. Считалось, что в этот день очень встречается с зимой. Но в этом году холода придут к белорусам несколько позже обычного.