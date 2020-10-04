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В Гомеле на акцию протеста пришли в основном силовики

04.10.2020 20:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Гомеле 4 октября на акцию протеста «Марш освобождения политзаключенных» пришли в основном силовики, сообщает БелаПАН.

В Гомеле на акцию протеста пришли в основном силовики

Местом сбора участников была площадь Ленина. К началу акции, в 14:00, там стояли сотрудники милиции, внутренних войск и автозак. Площадка возле универмага «Гомель» также была занята милицией. На площади Восстания работала ярмарка сельхозпродукции.

На каждом перекрестке с центральной улицей Советской стояли цепочки омоновцев и солдат внутренних войск, по улице курсировали микроавтобусы белого, синего и серого цветов с омоновцами. Была задержана женщина с бело-красно-белым флагом.

Потенциальные участники акции ходили по Советской с цветами и без, приветствовали друг друга знаком виктории и негромким «Жыве Беларусь!».

С теми, кто сидел на лавочках возле площади Ленина, милиция проводила разъяснительную работу. Сотрудники правопорядка говорили, что в городе живет 500 тысяч человек, в протестном телеграм-чате всего 11 участников, а на улицу вышло 200 человек, которых милиция всех «знает в лицо».

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле 4 октября на акцию протеста «Марш освобождения политзаключенных» пришли в основном силовики, сообщает БелаПАН.
 
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