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4 октября было задержано 16 журналистов, некоторых будут судить

04.10.2020 21:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси во время освещения проходивших в разных городах акций протеста сотрудники силовых органов задержали 16 журналистов, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

4 октября было задержано 16 журналистов, некоторых будут судить

В Гомеле задержана видеокорреспондент портала «Сильные новости» Надежда Пужинская. Утром она понесла передачу в ИВС задержанным 3 октября коллегам — главному редактору «Сильных Новостей» Анне Якштас и ее мужу, также журналисту Денису Якштасу. Пужинскую доставили в Советский РОВД, составили протокол по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции) и доставили в ИВС. Там она пробудет до суда, дата которого неизвестна. Пужинская и Якштасы действительно были на акциях протеста, но в качестве журналистов.

В Витебске задержанию подверглись журналисты Татьяна Матвеева и Алесь Пилецкий, а также редактор сайта «Народные новости Витебска» Сергей Серебро. Всех их отпустили из милиции после проведенных «профилактических бесед».

В Гродно были задержаны журналисты TUT.by Ольга Комягина и Екатерина Гордеева. После проверки документов и проведения бесед их отпустили. Также задерживался блогер Андрей Ирха. По информации БАЖ, во время задержания его несколько раз ударили по лицу, в его отношении составлен протокол, у него также забрали телефон.

В Минске задерживались, но вскоре были отпущены на свободу редактор Onliner.by Александр Владыко, фотокорреспондент «БелГазеты» Дарья Сапранецкая и корреспондент газеты «Белорусы и рынок» Олег Шепелюк. Позже, около 20 часов, в квартиру Сапранецкой пытались попасть сотрудники ОМОНа в масках, однако она им не открыла дверь, сообщает БАЖ. Силовики пытались попасть в дом и к Шепелюку.

Четверо журналистов задержаны и оставлены под стражей до суда в Бобруйске Марина Молчанова, Олеся Латинская, Денис Носов и Юрий Комиссаров. В чем именно обвиняют журналистов, пока неизвестно.

В Бресте задерживались главный редактор городского интернет-журнала «Бинокль» Ксения Петрович и фотокорреспондент «Брестской газеты» Олег Полищук. После проверки документов их отпустили из РОВД.

В Могилеве задерживался журналист БелаПАН Алесь Асипцов. После беседы его отпустили.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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В Беларуси во время освещения проходивших в разных городах акций протеста сотрудники силовых органов задержали 16 журналистов, сообщает Белорусская ассоциация...
 
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