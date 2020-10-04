Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш освобождения политзаключенных — стала не менее многочисленной, чем предыдущая, собрав около 100 тысяч только в Минске.





Демонстрантам удалось собраться, несмотря на усилия силовиков и использование водометов. Тысячи людей смогли объединиться в колонну, которая начала шествие от пересечения проспекта Машерова с улицей Заславской, выйдя на проезжую часть.













































По пути, на перекрестке с улицей Тимирязева, к ним присоединилась другая колонна демонстрантов, которая двигалась от Немиги. Силовики пытались разогнать участников акции с помощью водометов, но один из них поломался прямо в процессе, обдав холодной водой омоновцев, стоявших в боевом порядке и не имевших право сдвинуться с места.





































По проспектам Пушкина, Жукова и Дзержинского протестующие дошли до 1-го переулка Окрестина, где расположен Центр изоляции правонарушителей (ЦИП), ставший символом милицейского произвола и насилия над мирными демонстрантами.









































































Более получаса участники марша стояли под стенами ЦИП, скандируя «Выпускай!», «Караева под суд», «Жыве Беларусь!» и другие лозунги. Они обклеили ворота и стены ЦИП портретами погибших участников демонстраций, а также бело-красно-белыми наклейками и наклейками со словами «Я не хочу насилия», «Не забудем, не простим». На заборе красной краской написали «Фашисты», а на дверь изолятора наклеили черно-белый портрет Александра Лукашенко, с которого стекает кровь, и газету «Народная Воля».

Все происходящее снималось на видеокамеру с крыши ЦИП.

































Простояв примерно 30 минут, демонстранты развернулись обратно и двинулись колонной по проспекту Дзержинского в сторону микрорайона Малиновка. Там они разделились на несколько частей и разошлись в разные стороны. Около 19:00 марш завершился.









Акции сторонников перемен прошли сегодня также в, Бресте, Бобруйске (Могилевская область), Гродно, Витебске, Могилеве и некоторых других городах.

Правозащитный сайт spring96.org публикует список задержанных 4 октября. По состоянию на 21:20 в нем было более 160 фамилий.

Это был уже восьмой воскресный марш после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения и пытки мирных демонстрантов.

Фото Вадима Замировского, Татьяны Коровенковой, Сергея Сацюка, Андрея Шавлюго