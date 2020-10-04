ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

04.10.2020 21:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш освобождения политзаключенных — стала не менее многочисленной, чем предыдущая, собрав около 100 тысяч только в Минске.

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Демонстрантам удалось собраться, несмотря на усилия силовиков и использование водометов. Тысячи людей смогли объединиться в колонну, которая начала шествие от пересечения проспекта Машерова с улицей Заславской, выйдя на проезжую часть.

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

По пути, на перекрестке с улицей Тимирязева, к ним присоединилась другая колонна демонстрантов, которая двигалась от Немиги. Силовики пытались разогнать участников акции с помощью водометов, но один из них поломался прямо в процессе, обдав холодной водой омоновцев, стоявших в боевом порядке и не имевших право сдвинуться с места.

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

По проспектам Пушкина, Жукова и Дзержинского протестующие дошли до 1-го переулка Окрестина, где расположен Центр изоляции правонарушителей (ЦИП), ставший символом милицейского произвола и насилия над мирными демонстрантами.

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Более получаса участники марша стояли под стенами ЦИП, скандируя «Выпускай!», «Караева под суд», «Жыве Беларусь!» и другие лозунги. Они обклеили ворота и стены ЦИП портретами погибших участников демонстраций, а также бело-красно-белыми наклейками и наклейками со словами «Я не хочу насилия», «Не забудем, не простим». На заборе красной краской написали «Фашисты», а на дверь изолятора наклеили черно-белый портрет Александра Лукашенко, с которого стекает кровь, и газету «Народная Воля».

Все происходящее снималось на видеокамеру с крыши ЦИП.

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Простояв примерно 30 минут, демонстранты развернулись обратно и двинулись колонной по проспекту Дзержинского в сторону микрорайона Малиновка. Там они разделились на несколько частей и разошлись в разные стороны. Около 19:00 марш завершился.

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Холодный душ для «космонавтов». Как прошел воскресный марш в Минске

Акции сторонников перемен прошли сегодня также в, Бресте, Бобруйске (Могилевская область), Гродно, Витебске, Могилеве и некоторых других городах.

Правозащитный сайт spring96.org публикует список задержанных 4 октября. По состоянию на 21:20 в нем было более 160 фамилий.

Это был уже восьмой воскресный марш после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения и пытки мирных демонстрантов.

 

 

Фото Вадима Замировского, Татьяны Коровенковой, Сергея Сацюка, Андрея Шавлюго

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш освобождения политзаключенных — стала не менее многочисленной, чем предыдущая, собрав около 100 тысяч...
 
Новости дня
Новости разные
 
Видео: воскресный марш протеста с высоты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.10.2020
Mir24.TV Belarus
04.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика