В Витебске милиция использовала перцовый газ против участников акции протеста

Около 150 человек приняли участие в Марше освобождения политзаключенных в Витебске. В течение двух часов демонстранты ходили по центральным улицам города. \





Несколько раз милиция задерживала людей и во время одного из задержаний применила перцовый газ. Количество задержанных пока неизвестно.

Марш начался после 14 часов от торгового центра «Мега» на проспекте Строителей.

Перед началом сотрудники милиции задержали и увезли в Первомайский РОВД корреспондента TUT.by и БелаПАН Татьяну Матвееву, фотокорреспондента TUT.by и газеты «Народная воля» Алеся Пилецкого, а также фотокорреспондента «Народных новостей Витебска» и БелаПАН Сергея Серебро.

Журналисты предъявили свои паспорта и редакционные удостоверения, но милиционеры сообщили, что в РОВД «более детально» установят их личности и проверят документы. В отделе милиции у корреспондентов переписали личные данные. С журналистами по очереди провел «профилактические беседы» заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики РОВД майор милиции Вадим Склименок.

Он составил протоколы беседы, в которых указал, что журналистов предупредили о неучастии в несанкционированных массовых мероприятиях, в противном случае их привлекут к ответственности по ст. 23.34 КоАП.

Сергея Серебро из РОВД отпустили примерно через 40 минут, Татьяну Матвееву — через час, Алеся Пилецкого — через два часа. Со всеми журналистами сотрудники милиции вели себя корректно.

Впереди шествия на инвалидной коляске с плакатом «Король-то голый!» ехала женщина. Передвигаться ей помогал один из мужчин. Витебляне шли с бело-красно-белыми флагами, скандировали «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!», «Лукашенко в автозак!» и другие протестные лозунги.

Проходя мимо милицейской машины на проспекте Победы, граждане громко кричали: «Сколько стоит совесть?»

Во время задержаний протестующие пытались отбить своих единомышленников, в ответ милиция применила перцовый газ из баллончиков.