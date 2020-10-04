Более 170 человек были задержаны в Беларуси на воскресных протестных акциях

4 октября в Беларуси проходила очередная протестная акция, только в Минске собравшая порядка 100 тысяч участников.





По данным правозащитного центра «Весна» на 21:55, были задержаны более 170 человек. Среди них — член Координационного совета по урегулированию политического кризиса философ Ольга Шпарага.