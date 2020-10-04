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Более 170 человек были задержаны в Беларуси на воскресных протестных акциях
Источник материала: Навiны
4 октября в Беларуси проходила очередная протестная акция, только в Минске собравшая порядка 100 тысяч участников.
По данным правозащитного центра «Весна» на 21:55, были задержаны более 170 человек. Среди них — член Координационного совета по урегулированию политического кризиса философ Ольга Шпарага.
В числе задержанных и
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4 октября в Беларуси проходила очередная протестная акция, только в Минске собравшая порядка 100 тысяч участников.
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