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Более 170 человек были задержаны в Беларуси на воскресных протестных акциях

04.10.2020 22:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

4 октября в Беларуси проходила очередная протестная акция, только в Минске собравшая порядка 100 тысяч участников.

Более 170 человек были задержаны в Беларуси на воскресных протестных акциях

По данным правозащитного центра «Весна» на 21:55, были задержаны более 170 человек. Среди них — член Координационного совета по урегулированию политического кризиса философ Ольга Шпарага.

В числе задержанных и 16 журналистов. 11 из них после проверки документов и профилактических бесед были отпущены, остальные, судя по всему, предстанут перед судом по административным статьям.

 
Теги: Минск
 
 
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4 октября в Беларуси проходила очередная протестная акция, только в Минске собравшая порядка 100 тысяч участников.
 
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