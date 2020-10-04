Воскресные протесты: новый сценарий, старый итог

Источник материала: Ежедневник

фото Радио Свобода

Милиция приложила максимум усилий, чтобы не дать протестующим в воскресенье, 4 октября, собраться вместе. Однако, несмотря на массовые задержания, они это сделали.

Марш «Освобождения политзаключенных» - так в телеграм-каналах окрестили протесты, прошедшие в белорусских городах 4 октября.

В Минске провести марш по старому сценарию не получилось. Силовики преградили путь колоннам демонстрантов, двигавшимся в центр города. В результате около 3 часов дня возле стелы «Минск – город-герой» собралось относительно немного людей. Примерно в 15.30 их попытались разогнать водометами. Однако особого эффекта это не принесло. Люди просто отошли чуть дальше от проезжей части и водометы, видимо вылив всю воду на асфальт и травку, ретировались.





Стало известно, что колонну в несколько тысяч протестующих заблокировали на Немиге. К этому времени возле стелы также собрались тысячи протестующих. Они двинулись на Немигу для объединения, однако дорогу людям преградила милиция и устроила хапун.





Людей пытались разогнать водометами на проспекте Машерова, но протестующие, похоже, один водомет сломали.

Многие стали разбегаться во дворы. Однако вскоре колонны появились на проспекте Дзержинского и направились в Малиновку. Оттуда некоторые двинулись к ИВС на Окрестина.

Параллельно колонна двигалась по Кальварийской в сторону станции метро Пушкинская.

Около 18.00 протестные акции завершились и силовики традиционно начали задерживать тех, кто попадался им на пути.

Задержаны сотни человек.

Во время марша милиция задержала некоторых журналистов и доставила их в РУВД (всего правозащитники сообщили о задержании 16 журналистов). После проверки удостоверений и уточнения места работы, представители СМИ были отпущены. Однако вечером к ним домой нагрянули милиционеры с требованием открыть дверь и проследовать в РУВД. Журналисты открывать двери отказались. Тогда милиционеры в балаклавах потребовали прийти в РУВД завтра. Что это был за вечерний рейд, станет понятно в понедельник.