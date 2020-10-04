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Президент Армении позвонил Лукашенко по поводу военных поставок в Азербайджан
Источник материала: Навiны
Последние полгода со стороны Беларуси ни Азербайджану, ни Армении военные грузы не поставлялись, заявил Александр Лукашенко президенту Армении Армену Саркисяну в телефонном разговоре 4 октября.
Армен Саркисян подробно проинформировал Лукашенко о ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает president.gov.by.
В разговоре была затронута тема распространяемой в прессе информации о том, что Беларусь недавно поставила Азербайджану груз военного назначения.
Лукашенко назвал эту информацию фейковой, заверив Саркисяна, что последние полгода со стороны Беларуси по линии военно-промышленного комплекса ни Азербайджану, ни Армении никаких поставок военных грузов не осуществлялось.
Ранее в СМИ появились сообщения, что в ходе нынешнего обострения в Нагорном Карабахе Баку использует поставленные из Беларуси реактивные системы залпового огня «Полонез».
Известно, что
Комментируя приобретение «Полонезов», президент Азербайджана Ильхам Алиев
«Беларусь и в сфере военной промышленности демонстрирует очень высокий уровень, и мы намерены продолжать сотрудничество в военно-технической сфере», — сказал Алиев.
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Последние полгода со стороны Беларуси ни Азербайджану, ни Армении военные грузы не поставлялись, заявил Александр Лукашенко президенту Армении Армену Саркисяну в...
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