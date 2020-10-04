Президент Армении позвонил Лукашенко по поводу военных поставок в Азербайджан

Последние полгода со стороны Беларуси ни Азербайджану, ни Армении военные грузы не поставлялись, заявил Александр Лукашенко президенту Армении Армену Саркисяну в телефонном разговоре 4 октября.

Армен Саркисян подробно проинформировал Лукашенко о ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает president.gov.by.





В разговоре была затронута тема распространяемой в прессе информации о том, что Беларусь недавно поставила Азербайджану груз военного назначения.

Лукашенко назвал эту информацию фейковой, заверив Саркисяна, что последние полгода со стороны Беларуси по линии военно-промышленного комплекса ни Азербайджану, ни Армении никаких поставок военных грузов не осуществлялось.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в ходе нынешнего обострения в Нагорном Карабахе Баку использует поставленные из Беларуси реактивные системы залпового огня «Полонез».

Известно, что несколько партий ракетных комплексов «Полонез» Азербайджан приобрел у Беларуси в 2018 году. Это сделка вызвала резкую критику официального Еревана, являющегося партнером Беларуси по ОДКБ.

Комментируя приобретение «Полонезов», президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил , что его страна очень довольна «качеством и показателями».

«Беларусь и в сфере военной промышленности демонстрирует очень высокий уровень, и мы намерены продолжать сотрудничество в военно-технической сфере», — сказал Алиев.