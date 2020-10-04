Болельщики поддержали Левченко во время матча «Зенита» и «Цмоков»

Источник материала: Tut.by

Болельщики организовали акцию в поддержку арестованной баскетболистки Елены Левченко во время матча Единой лиги ВТБ между питерским «Зенитом» и минскими «Цмоками».

Болельщики пришли в одежде красного и белого цвета, взяли с собой бело-красно-белые флаги и скандировали «Лена, держись!»

Напомним, что известная баскетболистка Елена Левченко была арестована на 15 суток. Она чемпионка Литвы, двукратная чемпионка России и двукратный обладатель Кубка России, трехкратный бронзовый призер Евролиги и бронзовый призер чемпионата Европы.

Левченко выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.