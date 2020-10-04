Выборы в Кыргызстане: отпечатки пальцев и урна, которая считает избирателей

Источник материала: Sputnik Беларусь

Урны, автоматически считывающие данные с бюллетеня, установлены на участке для голосования в Посольстве Кыргызстана в Беларуси. В воскресенье в стране прошли парламентские выборы, и председатель участковой избирательной комиссии Садыков Эрмек Эркович рассказал корреспондентам Sputnik о системе подсчета голосов, при которой подделать результаты выборов практически невозможно.

Урны – южнокорейская разработка, а Кыргызстан – единственная на постсоветском пространстве страна, в которой их используют. Причем не в первый, а в третий раз – дебют урн состоялся еще во время референдума 2010 года.

Есть и еще одна необычная для белорусов деталь, благодаря которой проголосовать дважды или вбросить большее число бюллетеней не получится. Войти в список избирателей могут только граждане, прошедшие биометрическую регистрацию. На избирательном участке сдают отпечатки пальцев – система идентифицирует личность избирателя.

"Чему нам можно учиться у Кыргызстана при проведении выборов - это тому, как грамотно здесь введена система биометрических данных. Нарушения, которые фиксировались раньше, теперь невозможны. Поэтому у людей возвращается доверие к выборам", - цитирует Sputnik Кыргызстан наблюдателя от Ассамблеи СНГ Казбека Тайсаева.

Кстати, после каждого вброшенного в урну бюллетеня на ней автоматически обновляется число – то есть урна помогает избирательным комиссиям и самостоятельно считает избирателей. Это не вместо других систем контроля, а вместе с ними.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана представила данные с автоматически считывающих урн — к вечеру основного дня голосования уже было обработано 94,42 процента поступивших данных. Урна, которая автоматически считывает данные с бюллетеня, позволяет максимально быстро получать результаты голосования.

Как именно работают непривычные для постсоветского пространства урны, смотрите на видео.