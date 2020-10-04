|
Выборы в Кыргызстане: отпечатки пальцев и урна, которая считает избирателей
05.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Урны, автоматически считывающие данные с бюллетеня, установлены на участке для голосования в Посольстве Кыргызстана в Беларуси. В воскресенье в стране прошли парламентские выборы, и председатель участковой избирательной комиссии Садыков Эрмек Эркович рассказал корреспондентам Sputnik о системе подсчета голосов, при которой подделать результаты выборов практически невозможно.
Урны – южнокорейская разработка, а Кыргызстан – единственная на постсоветском пространстве страна, в которой их используют. Причем не в первый, а в третий раз – дебют урн состоялся еще во время референдума 2010 года.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Есть и еще одна необычная для белорусов деталь, благодаря которой проголосовать дважды или вбросить большее число бюллетеней не получится. Войти в список избирателей могут только граждане, прошедшие биометрическую регистрацию. На избирательном участке сдают отпечатки пальцев – система идентифицирует личность избирателя.
"Чему нам можно учиться у Кыргызстана при проведении выборов - это тому, как грамотно здесь введена система биометрических данных. Нарушения, которые фиксировались раньше, теперь невозможны. Поэтому у людей возвращается доверие к выборам", - цитирует
Кстати, после каждого вброшенного в урну бюллетеня на ней автоматически обновляется число – то есть урна помогает избирательным комиссиям и самостоятельно считает избирателей. Это не вместо других систем контроля, а вместе с ними.
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана представила данные с автоматически считывающих урн — к вечеру основного дня голосования уже было обработано 94,42 процента поступивших данных. Урна, которая автоматически считывает данные с бюллетеня, позволяет максимально быстро получать результаты голосования.
Как именно работают непривычные для постсоветского пространства урны, смотрите на видео.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Установленная на участке урна для голосования автоматически считывает данные бюллетеня. А чтобы получить бланк с перечнем кандидатов, нужно сдать отпечатки...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)