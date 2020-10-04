|
Акция в поддержку политзаключенных прошла в Минске – видео
05.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Задержаниями завершилась
© Sputnik / Виктор Толочко
Сегодняшнюю акцию протеста решено было посвятить политзаключенным. Марш освобождения стартовал у стелы "Минск – город-герой", колонны отправились к переулку Окрестина, где находится изолятор временного удержания.
Правозащитники признали политзаключенными в Беларуси семьдесят человек. Поддержать этих людей призвали не только жителей столицы, но и регионов – в Жодино и Барановичах людей призвали выходить к изоляторам. Другим городам предложили самостоятельно определяться с маршрутом.
Силовики применили во время акции водометы – некоторые были заправлены обычной водой, другие – специальным составом.
© Sputnik
Для разгона протестующих силовики применили водометы
Правоохранители обещают назвать свою оценку массовости мероприятия в понедельник, 5 октября. Смотрите на видео, как начинался марш у стелы "Минск – город-герой".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция применила водометы во время акции протеста в Минске. Смотрите на видео, как проходил марш, в финале которого протестующие дошли до ИВС на Окрестина.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)