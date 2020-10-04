Акция в поддержку политзаключенных прошла в Минске – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Задержаниями завершилась акция протеста в воскресенье в Минске . Несколько десятков человек были доставлены в подразделения милиции, сообщили в Минском ГУВД.

Сегодняшнюю акцию протеста решено было посвятить политзаключенным. Марш освобождения стартовал у стелы "Минск – город-герой", колонны отправились к переулку Окрестина, где находится изолятор временного удержания.

Правозащитники признали политзаключенными в Беларуси семьдесят человек. Поддержать этих людей призвали не только жителей столицы, но и регионов – в Жодино и Барановичах людей призвали выходить к изоляторам. Другим городам предложили самостоятельно определяться с маршрутом.

Силовики применили во время акции водометы – некоторые были заправлены обычной водой, другие – специальным составом.

© Sputnik Для разгона протестующих силовики применили водометы

Правоохранители обещают назвать свою оценку массовости мероприятия в понедельник, 5 октября. Смотрите на видео, как начинался марш у стелы "Минск – город-герой".

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни протесты подавлялись силовиками. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.