|
Прогноз по валютам: долго ли будут расти доллар и евро в начале октября
Источник материала: Myfin
– На прошедшей неделе белорусский валютный рынок снова оказался под влиянием внешних факторов.
Среди них можно отметить умеренный рост евро к доллару. Так, пара евро/доллар выросла за неделю с 1,1660 до 1,1730, или на 0,6%.
Второй внешний фактор – снижение российского рубля.
В результате к белорусскому рублю доллар и евро подорожали, а российский рубль снизился. Доллар вырос на 0,61%, евро подорожал на 1,2%, российский рубль подешевел на 0,99%.
В итоге валютная корзина хоть и немного, но снизилась – она подешевела на 0,08%. Это уже пятая неделя подряд укрепления белорусский рубля к корзине валют. Хотя это укрепление замедляется. Также можно отметить, что российский рубль дешевеет к белорусскому уже пятую неделю подряд.
Можно отметить высокую волатильность минувшей недели: доллар и евро с одной стороны дорожали, российский рубль еще более стремительно дешевел. В эти дни стоимость корзины изменялась минимально. Что говорит о сильной волатильности российского рубля, а не белорусского.
На начавшейся неделе основной тенденцией может стать дальнейшее снижение российского рубля к иностранным валютам. На нашем рынке это приведет к тому, что доллар и евро продолжат рост, а российский рубль будет дешеветь..
Что в итоге?
К концу недели
При этом
А
Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.
Текст: Владимир Лужнёв
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси на минувшей неделе был отмечен рост волатильности курса доллара и евро. С чем были связаны колебания курсов до 2 копеек за день, и что будет происходить с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)