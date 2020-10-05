Прогноз по валютам: долго ли будут расти доллар и евро в начале октября

– На прошедшей неделе белорусский валютный рынок снова оказался под влиянием внешних факторов.

Среди них можно отметить умеренный рост евро к доллару. Так, пара евро/доллар выросла за неделю с 1,1660 до 1,1730, или на 0,6%.

Второй внешний фактор – снижение российского рубля. Доллар к российскому рублю подорожал с 76,9 до 78,1, или на 1,6%. Евро вырос с 89,7 до 91,6 российского рубля, или на 2,2%.

В результате к белорусскому рублю доллар и евро подорожали, а российский рубль снизился. Доллар вырос на 0,61%, евро подорожал на 1,2%, российский рубль подешевел на 0,99%.

В итоге валютная корзина хоть и немного, но снизилась – она подешевела на 0,08%. Это уже пятая неделя подряд укрепления белорусский рубля к корзине валют. Хотя это укрепление замедляется. Также можно отметить, что российский рубль дешевеет к белорусскому уже пятую неделю подряд.

Можно отметить высокую волатильность минувшей недели: доллар и евро с одной стороны дорожали, российский рубль еще более стремительно дешевел. В эти дни стоимость корзины изменялась минимально. Что говорит о сильной волатильности российского рубля, а не белорусского.

Фото: Myfin.by

На начавшейся неделе основной тенденцией может стать дальнейшее снижение российского рубля к иностранным валютам. На нашем рынке это приведет к тому, что доллар и евро продолжат рост, а российский рубль будет дешеветь..

Что в итоге?

К концу недели доллар может незначительно вырасти до 2,63 белорусского рубля.

При этом евро может подорожать до 3,10 белорусского рубля.

А российский рубль подешевеет до 3,31 белорусского рубля за 100 российских.

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