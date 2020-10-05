ЕС критикует действия властей Беларуси в отношении Польши и Литвы

Источник материала: АФН

Европейский Союз отреагировал на требование белорусских властей о сокращении диппредставительств Польши и Литвы в Беларуси.

Как указано в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном в воскресенье, 4 октября, дипломатический демарш Минска необоснован и вызывает сожаление.

"Это противоречит логике диалога и лишь еще больше изолирует власти в Минске", - указывается в заявлении, передает DW.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС напомнил Минску, что 1 октября все члены Евросоюза призвали белорусские власти "прекратить насилие и репрессии, освободить всех задержанных и политических заключенных, уважать свободу СМИ и гражданское общество и начать инклюзивный национальный диалог".

Боррель уверен, что попытки белорусских властей нанести удары по отдельным членам ЕС не приведут к ослаблению единой позиции Евросоюза в отношении Минска. "ЕС продолжает поддерживать демократическое право белорусского народа избрать своего президента посредством новых свободных и справедливых выборов без внешнего вмешательства", - отметил глава европейской дипломатии.

Как сообщалось, 2 октября в МИД Беларуси были вызваны послы Польши и Литвы "ввиду однозначно деструктивной деятельности со стороны указанных стран".

дипломатам было предложено до 9 октября привести состав своих диппредставительств в Беларуси к паритету с белорусскими загранучреждениями в их странах. Литве было рекомендовано сократить число дипломатов с 25 до 14, для Польши с 50 до 18.

Литва и Польша заявили, что не собираются сокращать персонал, на что МИД ОБ заявил, что эта рекомендация обязательна для выполнения, что в свою очередь противоречит Венской конвенции.