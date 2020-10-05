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В Беларуси 4 октября были задержаны не менее 225 человек

05.10.2020 07:45 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Минске и других городах Беларуси 4 октября прошли марши освобождения в поддержку политзаключенных и задержанных в ходе предыдущих акций массового протеста.

Несмотря на старания силовиков в Минске и массовые аресты на начальном этапе протестующим удалось сформировать достаточную по числу участников колонну, которая, пройдя новым маршрутом, добралась до анонсированной конечной точки – изолятора на Окрестина.

Акция в Минске собрала более 100 тыс. человек. ОМОН и милиция в попытках предотвратить акцию применяли водометы, которые отказывались работать.

Марш освобождения проходил в условиях своеобразного информационного вакуума: перед этими выходными власти убрали с информационного поля все иностранные медиа, объявив «мидовскую» пере-аккредитацию. Впрочем, это особо не сказалось на самом протесте, участники которого уже давно получают информацию из альтернативных источников в виде закрытых районных и дворовых чатов.

По данным правозащитного центра «Весна», на утро 5 октября число задержанных в Беларуси составляет минимум 225 человек, большинство из которых задержаны в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске и других городах Беларуси 4 октября прошли марши освобождения в поддержку политзаключенных и задержанных в ходе предыдущих акций массового протеста.
 
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