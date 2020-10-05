Латвия осудила требование Беларуси сократить штат посольств Литвы и Польши

Латвия осудила требование официального Минска отозвать послов Литвы и Польши и сократить штат диппредставительств этих стран.



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«Латвия солидарна со своими партнерами по ЕС Литвой и Польшей, мы осуждаем требование белорусских властей отозвать литовского и польского послов и значительно сократить дипломатический персонал в Минске», — написал глава латвийского внешнеполитического ведомства Эдгарс Ринкевичс на своей странице в «Твиттере».

После решения Евросоюза ввести санкции в отношении 40 белорусских должностных лиц Минск отозвал своих послов в Вильнюсе и Варшаве «для консультаций» и предложил Литве и Польше сделать аналогичный шаг, а также сократить количество дипломатов в своих посольствах — соответственно с 25 до 14 и с 50 до 18, чтобы «привести к паритету» штат диппредставительств с белорусскими загранучреждениями в этих странах.

Литва и Польша заявили , что не планируют отзывать послов и сокращать дипломатическое присутствие.

В ответ на это пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз предупредил , что предложение отозвать послов и сократить штат диппредставительств обязательно к исполнению.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил , что требование белорусских властей «безосновательно и достойно сожаления». По его мнению, «это идет вразрез с логикой диалога и приведет к дальнейшей изоляции властей в Минске». «Попытки белорусских властей атаковать определенные государства — члены ЕС не приведут к ослаблению единства Евросоюза», — говорится в заявлении Борреля.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в телефонном разговоре с Боррелем поблагодарил за солидарность в отношении «последних отчаянных требований уходящих властей о значительном сокращении дипломатического персонала в Беларуси».