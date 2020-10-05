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Латвия осудила требование Беларуси сократить штат посольств Литвы и Польши
Источник материала: Навiны
Латвия осудила требование официального Минска отозвать послов Литвы и Польши и сократить штат диппредставительств этих стран.
«Латвия солидарна со своими партнерами по ЕС Литвой и Польшей, мы осуждаем требование белорусских властей отозвать литовского и польского послов и значительно сократить дипломатический персонал в Минске», — написал глава латвийского внешнеполитического ведомства Эдгарс Ринкевичс на своей странице в «Твиттере».
После решения Евросоюза ввести
Литва и Польша
В ответ на это пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в телефонном разговоре с Боррелем поблагодарил за солидарность в отношении «последних отчаянных требований уходящих властей о значительном сокращении дипломатического персонала в Беларуси».
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Латвия осудила требование официального Минска отозвать послов Литвы и Польши и сократить штат диппредставительств этих стран.
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