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Решение о запуске и начале работы аккумуляторного завода еще не принято

05.10.2020 07:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Подписание распоряжения об отмене приостановки строительства аккумуляторного завода не означает ввод в эксплуатацию и запуск предприятия.

Решение о запуске и начале работы аккумуляторного завода еще не принято
Фото: media-polesye.by

Как заявил в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ начальник главного управления юстиции Брестского облисполкома Сергей Калиновский, «совершенно не означает, что это уже фактически ознаменовало собой ввод в эксплуатацию и запуск этого завода».

«Это составная часть сегодня строительства, которая будет проходить в рамках действующего законодательства с соблюдением санитарных, природоохранных и строительных норм», — сказал Калиновский.

Отвечая на вопрос о судьбе местного референдума о заводе АКБ, сотрудник облисполкома напомнил, что «инициатива может исходить и от местного Совета депутатов либо от инициативной группы граждан». «На сегодняшний день никаких инициатив со стороны граждан не заявлено. Соответствующее обращение в местный исполнительный орган власти не поступало», — отметил чиновник.

По его подсчетам, проведение референдума по инициативе граждан может занять около полугода. «Если этим заниматься, то надо заниматься уже», — считает Калиновский.

Власти при этом, как отметил представитель облисполкома, «готовы к диалогу, консультированию на всех уровнях общественности по вопросам проведения и организации референдума».

22 июня на встрече с противниками завода Александр Лукашенко пообещал провести референдум о судьбе предприятия. Он поклялся детьми, что занимает нейтральную позицию в отношении судьбы этого предприятия, и призвал не «пристегивать» его имя к заводу.

Одним из нынешних владельцев завода является тренер хоккейной команды Лукашенко Дмитрий Басков.

 
 
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Подписание распоряжения об отмене приостановки строительства аккумуляторного завода не означает ввод в эксплуатацию и запуск предприятия.
 
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