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В Бресте побит температурный рекорд более чем полувековой давности

05.10.2020 07:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Температурный рекорд дня более чем полувековой давности побит 4 октября в Бресте. В этом областном центре воздух прогрелся до 24,4 градуса тепла, что на 0,4 градуса превышает прежний максимум, зафиксированный в 1966 году.

В Бресте побит температурный рекорд более чем полувековой давности
Фото носит иллюстративный характер

Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

Обновились рекорды также в Высоком — 23,6 градуса (23 в 2011 году), Ошмянах — 21,3 (21,1 в 1999-м) и Мстиславле — 18,8 (17,3 в 2015-м).

В первый месяц осени было девять дней с новыми температурными максимумами (15—17, 22, 23, 25—27, 29 сентября). Всего их было зафиксировано более 80.

 
Теги: Брест
 
 
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Температурный рекорд дня более чем полувековой давности побит 4 октября в Бресте. В этом областном центре воздух прогрелся до 24,4 градуса тепла, что на 0,4 градуса...
 
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