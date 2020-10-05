«Цунами», «Хищник», «Шторм» и их «коллеги». Изучаем водометы МВД РБ и стран мира (видео)

Источник материала: Onliner Уже второй месяц на улицах Минска мы видим обилие необычной спецтехники силовиков, которая прежде появлялась в городе либо очень редко, либо не «светилась» вообще. Что это за машины? Мы уже рассказали про мобильные заграждения и бронетехнику . Сегодня у нас самый символичный для протестов предмет изучения — водометы.

Долгое время водометы для нас были чем-то из иного мира. Многие знали, что у белорусских силовиков такие машины есть, пару раз за всю историю независимой Беларуси они даже выезжали на улицы, но до августа — сентября 2020 года их ни разу не включали. Сейчас водометы на улицах Минска присутствуют каждое воскресенье, появляются и в другие дни. Даже периодически «работают». Водомет также применяли в Барановичах и Бресте, его видели в Гродно. История использования таких машин по прямому назначению в Беларуси только началась, однако история их существования в нашей стране насчитывает больше 30 лет. В мире же этой технике как минимум 90 лет.

Исторические предтечи

Считается, что самый первый полицейский водомет появился в Берлине в 1930 году. С тех пор машины такого назначения стали поступать на службу в полицию других стран Европы и постепенно получили распространение во всем мире. Водометы есть в силовых ведомствах абсолютного большинства государств.

В советское время о водометах мы узнавали только из газет и журналов, читая заметки о «зверином оскале капитализма» в рубриках «По ту сторону» и «Их нравы». Вот одна из таких публикаций в журнале «Огонек» за 1953 год. Почитайте, тема — тоже выборы. А базовый автомобиль на фото — Fiat-666 еще довоенной разработки.





А это уже Северная Ирландия, первый день нового 1969 года. Полиция подавляет протесты в Лондондерри. В этом регионе до сих пор неспокойно. Есть сведения, что в общем и целом у британских силовиков было и имеется по сей день всего шесть водометов и все они сосредоточены исключительно в Северной Ирландии. По состоянию на сегодня применение водометов в Соединенном Королевстве за пределами этой части страны запрещено, а «в случае чего» возможно только с санкции парламента.





Эпизодов использования водометов в Европе, Азии и на других континентах в ХХ веке можно вспомнить много. Планета никогда не была полностью спокойной. А были ли водометы в Советском Союзе? Специально спроектированные импортировали из братской Польши, а собственный вариант был создан ближе к распаду СССР, но не вышел за рамки испытаний одного опытного образца. А вот переоборудованные для водометных задач пожарные машины имелись в каждом крупном городе. Стояли они в обычных пожарных частях. Военизированная пожарная служба тогда была составной частью МВД, поэтому в том факте, что водометами заведовали пожарные, ничего необычного нет. Были ли водометы в советской Беларуси? Были.

В Минске базировался один из самых грозных водометов в СССР. Известно, что в МВД БССР имелся на вооружении огромный аэродромный АА-60(7310)160.01, выкрашенный в защитный военный цвет. И это был именно водомет. Для него даже изготовили комплект защитных решеток на окна. Как и зачем он попал именно к нам — неизвестно, когда именно он появился — тоже. Но при Горбачеве этот водомет уже точно был. Достоверно подтвержден как минимум один эпизод его вывода на улицы Минска. Это было через 8 лет после распада СССР — 17 октября 1999 года во время «Марша свободы». Тогда царь-водомет стоял на площади Независимости в трех станциях метро от места основных событий. На практике не применялся. Лет десять назад эту машину списали и порезали на металлолом.





Классические пожарные автоцистерны АЦ-40 (131) 137 под водометы переоборудовали чаще всего. Дооснащение сводилось к защитным решеткам на окнах, а лафетный ствол на крыше у них и так был «по штату». Такие спецавтомобили можно было видеть, например, на футбольных матчах. Известно, что такую машину использовали для подавления бунта заключенных в одной из колоний Орши в 1977 году. Существуют свидетельства очевидцев, что применяли эту технику для воздействия на толпу во время уже ставшего легендарным первого антикоммунистического «Марша на Куропаты» 30 октября 1988 года. В 1990-х пожарные автоцистерны с решетками на окнах можно было видеть на столичных улицах и во время «Минской весны» 1996 года, и во время «Марша свободы» 1999-го.





Как правило, зарезервированным для целей «обеспечения правопорядка» пожарным машинам оставляли стандартную красно-белую окраску, но иногда их перекрашивали и в защитный цвет. Темно-зеленая АЦ-40 (131) 137 из украинского Кременчуга тому пример. Кроме того, в качестве водометов использовали пожарные автоцистерны на базе «Урал-375».





Белорусский ассортимент

И мировой, и советский опыт применения пожарных машин в качестве водометов красноречиво говорил о том, что для этих целей нужна все-таки специальная конструкция, в которой должны быть учтены многие нюансы. Белорусской промышленности однажды поставили задачу создать такую технику, и задание было выполнено.

В 2006 году на вооружение белорусской милиции поступила отечественная разработка. Полное название этой машины — автоцистерна специальная АЦС-40 «Цунами». На шасси МАЗ-533702 водомет изготовило минское предприятие «Белкоммунмаш». Точной информации о количестве построенных экземпляров нет, но замечены как минимум два.

Один из них приписан к 4-й отдельной специальной милицейской бригаде внутренних войск МВД (в/ч 7404, г. Барановичи). Там же, в Барановичах, и был отмечен первый эпизод боевого применения «Цунами». В Бресте тоже включали командированный туда барановичский водомет. А в Гродно, похоже, пригнали экземпляр, который прежде базировался в Минске, в в/ч 5448 на улице Маяковского.





В столице же работают одни из самых, если так можно выразиться, «высокотехнологичных» водометов мира. Имя им — «Хищник», или Predator, если на языке оригинала. Уже шесть недель изображения этих машин не сходят с лент фотоагентств, интернет-порталов, экранов ноутбуков и смартфонов. Многие минчане успели посмотреть на водометы вблизи. Что известно о «Хищниках»? С одной стороны, вроде бы почти все, с другой — на 100% точно... почти ничего.





Произвела на свет эти машины канадская Streit Group, корпорация с неоднозначной международной репутацией, принадлежащая гражданину Канады, но выходцу из России Герману Гуторову. У компании есть аж 12 производственных площадок на территории Канады, США, России, Индии, Иордании и ОАЭ. Есть совместное производство в Украине. Скорее всего, наши «Хищники» изготовлены в Объединенных Арабских Эмиратах. Сама Streit Group белорусский контракт никогда не комментировала. Но это явно спецзаказ белорусского МВД и специальный проект именно для него. Больше нигде именно такие машины замечены не были. Грозному острому ножу-отвалу для разрушения баррикад завидуют все водометы мира. Такой «злобной» конфигурации переднего отвала нет у водометов ни в какой другой стране. Точные технические характеристики этих разработок никогда в открытых источниках не публиковались. Шасси у «Хищника» — Iveco. Сколько таких машин? Скорее всего, три.





Когда «Хищники» были закуплены, достоверно не известно, но впервые их заметили незадолго до выборов 2015 года. С учетом того, что семейство Predator в принципе было впервые показано в 2013-м, а на подготовку специальной отдельной модификации нужно 12—15 месяцев, с высокой степенью вероятности можно утверждать, что год выпуска этих машин 2014-й или, что еще вероятнее, 2015-й. В арсенале «Хищника» есть все передовые решения, известные в водометостроении, — броня, камеры ночного видения, возможность подмешивания спецвеществ в воду, возможность точного наведения струи и многое другое. Одну из особых возможностей — применение воды с красителем — минчанам продемонстрировали 23 сентября и 4 октября.













Запоминающимся моментом акции 4 октября стал выход из строя одной из машин. В какой-то момент мощная струя воды стала безостановочно бить вверх, поливая силовиков в форме. Что случилось?

Поскольку подробности внутренней компоновки водомета нигде не публиковались, а инструкцию по эксплуатации по понятным причинам мы никогда не видели, то о причинах нештатной ситуации можем лишь предполагать. Наша версия: произошел обрыв трубопровода, соединяющего насос с верхним лафетным стволом. В результате поток воды устремился вверх под давлением напрямую из насоса через технологический люк.









В тени «Хищников» осталась еще одна модель водомета, впервые выведенная на улицы в августе 2020 года. Об этой машине на шасси Минского автозавода в свободном доступе нет вообще никакой информации. Мы пока не знаем ни обозначения, ни разработчика, ни изготовителя, ни характеристик. Судя по конструктивному исполнению, можно предположить, что перед нами изделие отечественной промышленности. Таких водометов у МВД как минимум два, и их применяли в Минске.









Водометы стран СНГ

«Цунами» и вышеупомянутая «неизвестная модель» — не единственные случаи создания водометов на шасси Минского автозавода.

На выставке Milex'2017 демонстрировался водомет, который официально назывался «специальный автомобиль быстрого реагирования „Шторм“» на шасси МАЗ-6317Х9 . Его спроектировала и изготовила компания «Пожснаб» из Борисова. Когда машину демонстрировали на выставке, то многие полагали, что это новинка, созданная по заказу белорусского МВД. Нет. САБР «Шторм» создавался по техническим требованиям МВД Казахстана под тендер на закупку партии такой техники казахами. Тот тендер «Пожснаб» не выиграл. Водометную надстройку с шасси в итоге сняли, утилизировали, а на базе высвобожденного шасси построили обычную пожарную машину.





А тот казахский тендер в итоге выиграл Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования (Россия, Курганская область). Его вариант на базе такого же МАЗа, внешне похожий на бронепоезд, называется АБР 9,0-40 (6317). Количество поставленных машин не сообщалось.





Немалым опытом в постройке водометов обладает Украина. Например, местное КБ «Пожспецмаш» в свое время создало водомет АВС-30(63221)305 на базе тяжелого полноприводного КрАЗа. На Майдан такой водомет точно выезжал в феврале 2014 года.





Россия по некоторым оценкам является самой великой водометной державой мира. Есть мнение, что именно Россия обладает наибольшим парком таких машин в мире. Водомет, а то и не один, есть в каждом субъекте федерации, которых в РФ — 85.

Традиции водометостроения в России тоже богатые. Изделие АВС-40 (6953) 249 «Лавина», предназначенное для «воздействия на бесчинствующую толпу водяными струями с целью ее рассеивания», было вызвано к жизни путчем 1993 года. Конструкторы НПО «Специальная техника и связь» (тогда НИИСТ МВД) ответственно подошли к задаче и создали на шасси артиллерийского тягача БАЗ-6953 устрашающий одним только своим внешним видом бронированный водомет. Есть сведения, что таких построили около 30 штук. А была еще «Лавина-М» на этом же шасси — еще более грозная, с электрифицированным передним отвалом.





А это, вероятно, самый массовый водомет мира. Называется АСВ-6,0-30 (53605) 110ВР «Шторм». На шасси КАМАЗ-53605 такие с 2007 года постоянно делает Варгашинский завод. Число построенных или приблизилось, или уже превысило сотню экземпляров. Только перед ЧМ-2018 по футболу российское МВД заказало постройку 29 штук.





Мировые аналоги

Различных моделей полицейских водометов в мире десятки. Если рассматривать их все, то это получится уже не статья, а диссертация. Отметим только лишь тот факт, что в авангарде водометостроения находятся Франция и Германия с Австрией.

Французский Soframe VID 12000, вероятно, самый элегантный водомет планеты, если прилагательное «элегантный» вообще применимо в данном случае.





Долгое время олицетворением противостояния полиции Германии с антиглобалистами был водомет Wasserwerfer 9000 (или сокращенно WaWe 9), который на шасси Mercedes-Benz SK 2826AK строила немецкая фирма Metz. Каждое 1 мая каждого года как минимум в Берлине такие выезжают на работу на протяжении лет эдак тридцати.





Но на смену WaWe 9 приходит новое поколение машин — WaWe 10 Cobra. Пока WaWe 9 и WaWe 10 используются параллельно, но новая модель, конечно, скоро полностью вытеснит старую. Строят «Кобры» с 2009 года. Только в полиции Германии таких как минимум 78 штук. Разработчик и изготовитель WaWe 10 Cobra — австрийская фирма Rosenbauer. В основе — шасси Mercedes-Benz Actros 3341 6×6.





«Звездным часом» WaWe 10 Cobra стал 12-й саммит Большой двадцатки, проводившийся в 2017 году в Гамбурге. Тогда же происходили беспрецедентные по масштабу акции протеста антиглобалистов, а в город были введены несколько десятков таких водометов.

Однако сейчас у WaWe 10 Cobra имидж положительный. Когда летом 2019 года в Европе установилась рекордная длительная жара, полиция Германии вывела весь имеющийся парк своих водометов на улицы городов... для полива растений! Это запомнил весь мир.





Водометы от рождения обречены быть самым нелюбимым типом милицейской/полицейской спецтехники среди населения. Однако силовые ведомства многих стран их как содержали в парке, так и будут содержать. Остается надеяться, что для полива растений такие машины будут использовать чаще, чем по прямому назначению.

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