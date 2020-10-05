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Белорусский протест не испугали октябрь и водометы. Главные фотографии выходных (видео)

05.10.2020 08:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Первые выходные октября в столице — и снова тысячи людей на улицах. В субботу днем женщины гуляли с цветами по проспекту Независимости, а вечером мирно отдыхали дворы. В воскресенье минчане вышли на традиционный марш, но на этот раз их встречали водометами. Onliner продолжает фиксировать белорусские протесты. В этой подборке — главные фотографии двух минувших дней от Александра Ружечки, Влада Борисевича, Максима Малиновского и Максима Тарналицкого.

Суббота, 4 октября. Женщины с цветами. Максим Малиновский.

В минувшую субботу в Минске впервые за последнее время не состоялся женский марш. На этот раз женщины просто гуляли по центру города, не формируя колонну, не выкрикивая лозунгов. Все закончилось мирно.

Белорусский протест не испугали октябрь и водометы. Главные фотографии выходных (видео)
Белорусский протест не испугали октябрь и водометы. Главные фотографии выходных (видео)



Суббота, 4 октября. Акция в поддержку ЛукашенкоМаксим Малиновский.

В стране прошел автопробег «За единую Беларусь». Тоже с элементами протеста: сообщалось, что это «ответ на санкции Евросоюза».

Белорусский протест не испугали октябрь и водометы. Главные фотографии выходных (видео)
Белорусский протест не испугали октябрь и водометы. Главные фотографии выходных (видео)

Суббота, 4 октября. Праздник во дворах. Александр Ружечка.

Минчане по всему городу снова собирались в своих дворах, чтобы поучаствовать в локальных акциях, устроить детям праздник, провести благотворительную распродажу или просто встретиться с соседями. Лучшая движуха этого города!

Белорусский протест не испугали октябрь и водометы. Главные фотографии выходных (видео)
Белорусский протест не испугали октябрь и водометы. Главные фотографии выходных (видео)




Воскресенье, 5 октября. Марш в Минске. Влад Борисевич, Максим Тарналицкий.

Все начиналось подчеркнуто брутально: спецтехника, точечные задержания, в том числе журналистов. Но огромное количество людей все же вышли на улицы города. Белорусский протест не испугать октябрем и водометами.

Белорусский протест не испугали октябрь и водометы. Главные фотографии выходных (видео)
Белорусский протест не испугали октябрь и водометы. Главные фотографии выходных (видео)
Белорусский протест не испугали октябрь и водометы. Главные фотографии выходных (видео)
Белорусский протест не испугали октябрь и водометы. Главные фотографии выходных (видео)



Белорусский протест не испугали октябрь и водометы. Главные фотографии выходных (видео)
Белорусский протест не испугали октябрь и водометы. Главные фотографии выходных (видео)
Белорусский протест не испугали октябрь и водометы. Главные фотографии выходных (видео)




Белорусский протест не испугали октябрь и водометы. Главные фотографии выходных (видео)



Белорусский протест не испугали октябрь и водометы. Главные фотографии выходных (видео)
Белорусский протест не испугали октябрь и водометы. Главные фотографии выходных (видео)



Белорусский протест не испугали октябрь и водометы. Главные фотографии выходных (видео)
Белорусский протест не испугали октябрь и водометы. Главные фотографии выходных (видео)



Белорусский протест не испугали октябрь и водометы. Главные фотографии выходных (видео)

 
Теги: Минск
 
 
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Первые выходные октября в столице — и снова тысячи людей на улицах. В субботу днем женщины гуляли с цветами по проспекту Независимости, а вечером мирно отдыхали...
 
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