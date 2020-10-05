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Белорусский протест не испугали октябрь и водометы. Главные фотографии выходных (видео)
Источник материала: Onliner
Первые выходные октября в столице — и снова тысячи людей на улицах. В субботу днем женщины гуляли с цветами по проспекту Независимости, а вечером мирно отдыхали дворы. В воскресенье минчане вышли на традиционный марш, но на этот раз их встречали водометами. Onliner продолжает фиксировать белорусские протесты. В этой подборке — главные фотографии двух минувших дней от Александра Ружечки, Влада Борисевича, Максима Малиновского и Максима Тарналицкого.
Суббота, 4 октября.
В минувшую субботу в Минске впервые за последнее время не состоялся женский марш. На этот раз женщины просто гуляли по центру города, не формируя колонну, не выкрикивая лозунгов. Все закончилось мирно.
Суббота, 4 октября.
В стране прошел автопробег «За единую Беларусь». Тоже с элементами протеста: сообщалось, что это «ответ на санкции Евросоюза».
Суббота, 4 октября.
Минчане по всему городу снова собирались в своих дворах, чтобы поучаствовать в локальных акциях, устроить детям праздник, провести благотворительную распродажу или просто встретиться с соседями. Лучшая движуха этого города!
Воскресенье, 5 октября.
Все начиналось подчеркнуто брутально: спецтехника, точечные задержания, в том числе журналистов. Но огромное количество людей все же вышли на улицы города. Белорусский протест не испугать октябрем и водометами.
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Первые выходные октября в столице — и снова тысячи людей на улицах. В субботу днем женщины гуляли с цветами по проспекту Независимости, а вечером мирно отдыхали...
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