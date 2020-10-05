Белорусский протест не испугали октябрь и водометы. Главные фотографии выходных (видео)

Источник материала: Onliner

Первые выходные октября в столице — и снова тысячи людей на улицах. В субботу днем женщины гуляли с цветами по проспекту Независимости, а вечером мирно отдыхали дворы. В воскресенье минчане вышли на традиционный марш, но на этот раз их встречали водометами. Onliner продолжает фиксировать белорусские протесты. В этой подборке — главные фотографии двух минувших дней от Александра Ружечки, Влада Борисевича, Максима Малиновского и Максима Тарналицкого.

Суббота, 4 октября. Женщины с цветами . Максим Малиновский.

В минувшую субботу в Минске впервые за последнее время не состоялся женский марш. На этот раз женщины просто гуляли по центру города, не формируя колонну, не выкрикивая лозунгов. Все закончилось мирно.

















Суббота, 4 октября. Акция в поддержку Лукашенко . Максим Малиновский.

В стране прошел автопробег «За единую Беларусь». Тоже с элементами протеста: сообщалось, что это «ответ на санкции Евросоюза».









Суббота, 4 октября. Праздник во дворах . Александр Ружечка.

Минчане по всему городу снова собирались в своих дворах, чтобы поучаствовать в локальных акциях, устроить детям праздник, провести благотворительную распродажу или просто встретиться с соседями. Лучшая движуха этого города!



















Воскресенье, 5 октября. Марш в Минске . Влад Борисевич, Максим Тарналицкий.

Все начиналось подчеркнуто брутально: спецтехника, точечные задержания, в том числе журналистов. Но огромное количество людей все же вышли на улицы города. Белорусский протест не испугать октябрем и водометами.





























































































