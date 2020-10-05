МИД Литвы считает, что вопрос сокращения дипломатов в Беларуси остается открытым

Источник материала: АФН

Вопрос с требованием властей Беларуси сократить дипломатическое присутствие Литвы и Польши после введения санкций ЕС в отношении Минска остается открытым.

Об этом в воскресенье заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс, передает ТАСС со ссылкой на BNS.

"Было выражено предложение, мы его как предложение и услышали. Если скажут, что это не предложение, а требование, то давайте подождем, как это будет выглядеть".

По его словам, в таких случаях существуют определенные процедуры. "Обычно отправляется нота, где все четко излагается. Мы пока ничего не получили", - утверждал он.

Требования Минска Линкявичюс считает попыткой внести раскол в ЕС.

"Атака на посольства двух стран является попыткой разделить Евросоюз, но ясно, что это не удастся. Я услышал заверения Борреля, что такие шаги нас не разделят", - заявил министр.

В воскресенье у него, о чем Линкявичюс написал в своем "Твиттере", состоялся телефонный разговор с Боррелем. По словам министра, собеседник выразил солидарность ЕС в связи с требованиями властей Беларуси сократить численность литовского и польского дипломатического персонала в Минске.

Глава МИД Литвы считает, что позиция Брюсселя остается неизменной, а требования Беларуси "приведут к дальнейшей изоляции белорусского правительства". "Всем, кроме уходящей власти в Минске, ясно, что необходим диалог, потому что иначе не выйти из тупика, но они делают все, чтобы этого не допустить", - сказал Линкявичюс.