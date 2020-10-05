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Лукашенко пришлось объясняться перед Арменией за поставки оружия
Источник материала: АФН
На фоне войны между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах президент входящей в ОДКБ Армении позвонил в воскресенье, 4 октября, Лукашенко, заставив последнего оправдываться начет торговли оружием.
Поводом для разговора стали поставки белорусского оружия Азербайджану, о чем пишу т СМИ и о чем, естественно, известно военной разведке Армении. Но, как и заведено, любая проблема в синеокой решается одним способом – она объявляется фейком.
«…Президентом Армении был затронут вопрос, тиражируемый некоторыми ресурсами, о якобы имевших место недавних поставках военных грузов из Беларуси в Азербайджан. В разговоре был дан четкий ответ на данную фейковую информацию - последние полгода по линии ВПК никаких поставок военных грузов ни Азербайджану, ни Армении не осуществлялось», - говорится в сообщении пресс-службы президента РБ.
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На фоне войны между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах президент входящей в ОДКБ Армении Армен Саркисян позвонил в воскресенье, 4 октября, Лукашенко,...
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