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Лукашенко пришлось объясняться перед Арменией за поставки оружия

05.10.2020 08:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

На фоне войны между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах президент входящей в ОДКБ Армении позвонил в воскресенье, 4 октября, Лукашенко, заставив последнего оправдываться начет торговли оружием.

Поводом для разговора стали поставки белорусского оружия Азербайджану, о чем пишу т СМИ и о чем, естественно, известно военной разведке Армении. Но, как и заведено, любая проблема в синеокой решается одним способом – она объявляется фейком.

«…Президентом Армении был затронут вопрос, тиражируемый некоторыми ресурсами, о якобы имевших место недавних поставках военных грузов из Беларуси в Азербайджан. В разговоре был дан четкий ответ на данную фейковую информацию - последние полгода по линии ВПК никаких поставок военных грузов ни Азербайджану, ни Армении не осуществлялось», - говорится в сообщении пресс-службы президента РБ.

 
 
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На фоне войны между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах президент входящей в ОДКБ Армении Армен Саркисян позвонил в воскресенье, 4 октября, Лукашенко,...
 
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