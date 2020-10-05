Жозеп Боррель о МИД Беларуси: «Этот последний шаг — атака на посольства»

Жозеп Боррель отреагировал на требование МИД Беларуси отозвать послов Польши и Литвы. По мнению еврочиновника, требование белорусских властей "безосновательно и жалкое". А в Литве рассказали, что ноту с требованием отзыва еще не получили, пишет telegraf.by Высокий представитель ЕСотреагировал на требование МИД Беларуси отозвать послов Польши и Литвы. По мнению еврочиновника, требование белорусских властей "безосновательно и жалкое". А в Литве рассказали, что ноту с требованием отзыва еще не получили,telegraf.by

«Требование белорусских властей о том, чтобы Польша и Литва отозвали своих послов и значительно сократили свои дипломатические представительства в Минске, является необоснованным и достойным сожаления. Это идет вразрез с логикой диалога и только еще больше изолирует власти в Минске», — считают в канцелярии Жозеп Борреля.





По мнению европейского дипломата, «попытки белорусских властей нацелиться на определенные государства-члены ЕС не приведут к ослаблению единства ЕС, что было четко подтверждено Европейским советом 1 октября, когда все государства-члены ЕС призвали белорусские власти прекратить насилие и репрессии, освободить всех задержанных и политических заключенных, уважать свободу СМИ и гражданское общество и начать инклюзивный национальный диалог».









Линас Линкявичюс рассказал, что не получила официальной ноты от белорусского МИД с требованием отозвать посла Литвы из В то же время, министр иностранных дел Литвырассказал, что не получила официальной ноты от белорусского МИД с требованием отозвать посла Литвы из Минска

«Поскольку было предложено, мы так и услышали. Если они сейчас скажут, что это не предложение, а требование, то давайте подождем, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Обычно отправляется нота и все четко излагается. (…) Мы пока ничего не получили», — прокомментировал литовский министр.





Линас Линкявичус тоже считает, что такое требование белорусских властей — это попытка разделить европейские страны.





«Этот последний шаг — атака на посольства двух стран, с одной стороны, еще больше снижает возможности дипломатии, с другой — это попытки разделить Евросоюз, но ясно, что это не удастся. Я слышал заверения Жозепа Боррелля, что такие шаги нас не разделят», — сказал министр в воскресенье BNS.



