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Жозеп Боррель о МИД Беларуси: «Этот последний шаг — атака на посольства»
Источник материала: Партизан
В Евросоюзе пожалели МИД Беларуси и напомнили, что ослабить ЕС не получится
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель отреагировал на требование МИД Беларуси отозвать послов Польши и Литвы. По мнению еврочиновника, требование белорусских властей "безосновательно и жалкое". А в Литве рассказали, что ноту с требованием отзыва еще не получили,
«Требование белорусских властей о том, чтобы Польша и Литва отозвали своих послов и значительно сократили свои дипломатические представительства в Минске, является необоснованным и достойным сожаления. Это идет вразрез с логикой диалога и только еще больше изолирует власти в Минске», — считают в канцелярии Жозеп Борреля.
По мнению европейского дипломата, «попытки белорусских властей нацелиться на определенные государства-члены ЕС не приведут к ослаблению единства ЕС, что было четко подтверждено Европейским советом 1 октября, когда все государства-члены ЕС призвали белорусские власти прекратить насилие и репрессии, освободить всех задержанных и политических заключенных, уважать свободу СМИ и гражданское общество и начать инклюзивный национальный диалог».
В то же время, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс рассказал, что не получила официальной ноты от белорусского МИД с требованием отозвать посла Литвы из Минска.
«Поскольку было предложено, мы так и услышали. Если они сейчас скажут, что это не предложение, а требование, то давайте подождем, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Обычно отправляется нота и все четко излагается. (…) Мы пока ничего не получили», — прокомментировал литовский министр.
Линас Линкявичус тоже считает, что такое требование белорусских властей — это попытка разделить европейские страны.
«Этот последний шаг — атака на посольства двух стран, с одной стороны, еще больше снижает возможности дипломатии, с другой — это попытки разделить Евросоюз, но ясно, что это не удастся. Я слышал заверения Жозепа Боррелля, что такие шаги нас не разделят», — сказал министр в воскресенье BNS.
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В Евросоюзе пожалели МИД Беларуси и напомнили, что ослабить ЕС не получится
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