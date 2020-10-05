Гозман: Москва не допустит, чтобы уход Лукашенко выглядел победой революции

В начале нулевых мне довелось быть в Минске на мероприятии, в котором принимал участие Лукашенко. Вечером он давал ужин человек на двадцать — половина были из России, половина — его сотрудники. Приставленный обхаживать меня близкий к белорусскому вождю человек из его администрации в перерывах между подливанием водки и объяснением, как он меня уважает, вдруг спросил, почему мы, в его формулировке — московская интеллигенция, «Батьку не любим?». Я сказал, что причин много, но одна из них — у них убивают политических противников президента. Исчезают люди бесследно. Он всплеснул руками и сказал — дальше цитата, лишь матерные слова заменены на синонимичные: «Как же вы нас достали с этими пропавшими/убитыми! За все время всего-то четверых грохнули. Да и люди какие были — садисты, гомосексуалисты. И вот из-за этого вы…»









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Я чуть со стула не упал. Мы находились в резиденции главы государства, сам президент сидел метрах в пяти от меня, а его напившийся до потери всякой осторожности сотрудник рассказывает мне, что убили они всего четверых, стоит ли из-за этого огород городить? Да и люди плохие, хуже Навального, наверное. Впрочем, тогда еще не было Навального, а нам и в страшном сне не могло привидеться то, что происходит сейчас в нашей стране.





Лукашенко проиграл безнадежно — он может еще удерживать резиденцию, но никогда уже не будет управлять страной. Но есть и другой претендент на Беларусь — Кремль. Полагаю, в обозримом будущем он освободит своего союзника от обязанностей делать вид, что он все еще президент Беларуси, отправив его отставку или дав ему какую-нибудь опереточную должность в «союзном государстве». До сих пор этого не сделано лишь потому,





что Кремль не может допустить, чтобы уход Лукашенко выглядел победой революции и, соответственно, примером для России.





Очевидный план на дальнейшее — «свой» президент Беларуси, управляемый и неодиозный, а потом и поглощение, включение Беларуси в состав России. Но у Кремля тоже не получится — тамошние обитатели повторяют ошибки своего минского коллеги. Им так же наплевать на то, что там себе думают те сотни тысяч, которые выходят против Лукашенко, он видит лишь несколько десятков олигархов, руководителей кланов и прочих серьезных пацанов. Он будет перекупать их, считая, что все остальное приложится само собой — наши начальники ведь искренне верят, что люди не выходят на улицу, а их выводят — деньгами или обманом.





Ни Лукашенко, ни Кремль не понимают, какой зрелости достигло за последние годы общество Республики Беларусь. Кстати этого не понимает и часть наших либеральных комментаторов. Они никак не возьмут в толк, что мирный, ненасильственный характер протеста связан не с тем, что белорусы чего-то не понимают (что они и пытаются им объяснить), а является результатом свободного выбора, соответствует общественным настроениям в Беларуси.

Может быть, конечно, белорусы и ошибаются с тактикой, но не нам их учить.



