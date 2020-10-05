Какую зарплату власти наобещают электорату к 2025 году?

Власти готовятся к Всебелорусскому народному собранию, которое принято проводить раз в пять лет. В ходе таких мероприятий акцент делается на обещаниях. Какую версию светлого будущего власти на этот раз собираются презентовать?





100 млрд долларов — уже не цель?

Власти ранее неоднократно говорили о планах по увеличению темпов экономического роста и даже ставили цель, номинированную в иностранной валюте — обеспечить рост ВВП до 100 млрд долларов в 2025 году. Прогнозные документы, которые госорганы готовили в начале этого года, отталкивались от этой задачи.

Однако с начала года официальный курс доллара в Беларуси вырос на 25%, и цель по увеличению ВВП до 100 млрд долларов стала еще более виртуальной.

К слову, экономические власти сейчас предполагают, что если удастся к концу года выйти из рецессии, то в 2020-м валовой внутренний продукт может составить 138,5 млрд рублей. Таким образом, при сегодняшнем валютном курсе (2,64 рубля за доллар) ВВП в рублевом выражении к 2025 году должен практически удвоиться, чтобы превратиться в желаемые 100 млрд долларов.

Видимо, в удвоение экономики за пятилетку перестали верить даже официальные лица. Во всяком случае, по информации БелаПАН, разработчики проекта программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы стали закладывать более скромные темпы экономического роста, которые не позволят обеспечить рост ВВП до 100 млрд долларов через пять лет.

Быстрая изменчивость официальных планов указывает на то, что цели, прописываемые там, носят декларативный характер. Тем не менее, именно программа социально-экономического развития является базовым документом на пятилетку, который формально одобряется делегатами Всебелорусского народного собрания.

На очередном подобном мероприятии власти традиционно собираются презентовать электорату планы на пятилетку по увеличению зарплат. До какого уровня? Поскольку прогнозные документы еще в работе, окончательная версия обещаний будет сформулирована позже.

Однако до недавнего времени планы были такими: за 2020—2025 годы увеличить среднюю зарплату в стране с 1184 до 1794,9 тыс. рублей, а в валютном эквиваленте — с 490 долларов до 687 долларов. Обеспечить существенный рост зарплат планировалось путем увеличения производительности труда на 22%.

Если планы властей не поменяются, то обещания будут выглядеть так: зарплата учителей превысит в 2025 году среднюю зарплату по стране, а зарплата врачей превзойдет среднюю заплату в 1,5 раза. Кстати, планы властей поднять зарплаты бюджетникам анонсировал в минувшую пятницу глава белорусского правительства.

Обещания, которым не верят

Впрочем, белорусские экономисты сомневаются в скором наступлении описанного выше светлого будущее.

«Внутреннего потенциала для ускорения экономики не видно, поэтому и предпосылки для увеличения зарплат не просматриваются. А планы по увеличению зарплат — не новая ситуация. Составители официальных прогнозов всегда дают оптимистичные оценки» , — отметила в комментарии для БелаПАН аналитик проекта «Кошт урада» Жанна Кулакова

В последнее десятилетие потенциал роста белорусской экономики был ограничен 1-2%, напомнила в беседе с корреспондентом БелаПАН академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.

Фото спикера «После выборов политическая и экономическая ситуация ухудшилась, и сейчас оптимистично ожидать, что наша экономика сможет расти хотя бы на 1% год. В таких условиях рассчитывать на значимое увеличение средней зарплаты в стране не приходится», — полагает Борнукова.

Заметный рост зарплат бюджетников в этих условиях также не случится, полагают эксперты.

«Даже если оставить за скобками нынешний контекст, в предыдущие годы мы наблюдали в основном как развивается одна отрасль — ИТ-сектор. Обеспечить на этом фоне рост зарплат бюджетной сферы нереально», — считает Борнукова.

Тем более что ситуация в сфере госфинансов становится все более напряженной.

«Для повышения зарплат учреждений здравоохранения и образования должна увеличиваться прибыль в экономике и, как следствие, доходы бюджета. Однако сейчас мы видим, что и прибыль в экономике сокращается, и доходы бюджета уменьшаются. В этом контексте рассчитывать на рост зарплат бюджетников не приходится», — подчеркивает Кулакова.

Чтобы официальные планы по устойчивому росту зарплат в коммерческих и бюджетных организациях сбывались, нужно и эффективность работы госсектора повышать, и условия для развития частного сектора создавать, считают эксперты.

«Для ускорения темпов экономического роста необходимо повышать конкурентоспособность экономики. Но для этого необходимо доверие общества к действиям государства, которого пока не хватает. Поэтому начинать нужно с диалога между государством и обществом», — полагает Борнукова.

Аналогичного мнения придерживаются и другие эксперты.

«Для повышения конкурентоспособности экономики Беларусь нуждается в привлечении прямых иностранных инвестиций. Однако условия для притока инвестиций у нас заметно ухудшились, поскольку политический кризис негативно влияет на деловой климат в стране. Вряд ли в таких условиях будет выстраиваться очередь из иностранных инвесторов, которые захотят вкладывать средства в белорусскую экономику», — резюмировала Кулакова.