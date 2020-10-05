Глава МИД Литвы: лишение аккредитации журналистов зарубежных СМИ не скроет преступления уходящих властей

«Решение уходящих властей в Беларуси аннулировать аккредитацию всех журналистов, работающих на зарубежные СМИ, — позор», — написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на своей странице в «Твиттере».



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«Такие примитивные шаги не скроют их преступления против белорусов, требующих свободы 57-й день подряд», — заявил Линкявичюс, сопроводив свой твит изображением бело-красно-белого флага.

Ранее аннулирование аккредитаций журналистам, работающим на зарубежные СМИ, осудила Австрия.

2 октября Совет министров принял новую редакцию Положения о порядке аккредитации в Беларуси журналистов иностранных средств массовой информации. С этого дня ранее выданные аккредитации перестали действовать. Новые заявки на временную аккредитацию рассматриваются в течение пяти дней, на постоянную — 30.

Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз заявил, что новое положение «стало во многом либеральнее предыдущего» и это «не какая-то зачистка информационного поля, прекращение аккредитаций или еще что-то с этим связанное, а именно переаккредитация иностранных СМИ по новым правилам».

Наиболее важным нововведением по сравнению с редакцией документа от 25 декабря 2008 года является пункт о том, что «в качестве журналистов иностранных СМИ аккредитуются, как правило, граждане государств, в которых зарегистрировано иностранное СМИ».

Аккредитованные журналисты должны соблюдать местное законодательство, руководствоваться основными принципами деятельности СМИ в стране, придерживаться норм профессиональной этики. Последних двух пунктов не было в предыдущей редакции документа — она регулировала в первую очередь процедурные моменты аккредитации, но не постулировала требования общего характера.

В конце августа были лишены аккредитации около двух десятков представителей иностранных СМИ, в числе которых белорусские корреспонденты BBC, Reuters, AFP, RFI, телеканала «Настоящее время» и др.