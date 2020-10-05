Министр финансов ожидает принятие дефицитного госбюджета на 2021 год

Бюджет на 2021 год ожидается с дефицитом не менее 2%, но точные цифры пока неизвестны, сообщил в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов.





Прежде всего, считает министр, бюджет «должен быть сбалансирован, то есть расходы должны соответствовать доходам». «Это первая задача, а вторая в том, что эта балансировка не должна осуществляться любой ценой, исключая социальную составляющую, расходы на развитие в том объеме, в котором мы можем себе позволить», — пояснил Селиверстов.

«Бюджет сохранится с дефицитом», — заявил он. По чиновника, «это нормальная практика, чтобы не допустить волнообразного снижения доходов или выполнения обязательств». Селиверстов рассчитывает, что в октябре будет завершено обсуждение проекта бюджета на площадке правительства и к ноябрю он будет направлен Александру Лукашенко.

Министр финансов признал рост общего объема госдолга страны, но увязал его с ослаблением курса рубля: «Соответственно наши долговые обязательства в белорусских рублях переоценились по курсу».

«Что касается долга в валюте, то в принципе у нас стоит задача, чтобы мы не выходили за долг, который превышал бы 45% ВВП. В целом такие индикаторы были, на сегодня это даже меньше 40%. Стоит задача, чтобы к 2025 году этот долг снижался», — пояснил Селивестров.

По его словам, общий объем долга составляет 21 млрд долларов «с учетом того, что мы привлекали заимствования на атомную станцию, на инфраструктурные проекты». «Мы потихоньку рассчитываемся по ним в соответствии с графиками. И эти графики мы всегда выполняли», — подчеркнул чиновник.

Обещанный российский кредит, напомнил глава Минфина, должен поступить тремя траншами: один — от Евразийского фонда стабилизации и развития (ожидается до конца октября), еще два — от правительства России (часть в этом году, часть — в следующем).

«Это вполне приемлемый для нас график, потому что в следующем году нам надо погашать долги и перед Россией, а в условиях, когда конца пандемии, за которой последовал бы экономический рост, пока не наблюдается, понятно, что эти ресурсы пригодятся нам в стране на развитие», — сказал Селиверстов.

Министр признал определенное сжатие расходов, но подчеркнул, что нет сокращения социальных обязательств: «Было принято решение об увеличении пенсий в текущем году, никто не снижал заработную плату в бюджетном секторе, не принимал решения о каких-то заморозках, строительство социальных объектах идет».

По информации главы Минфина, меры поддержки в условиях пандемии с учетом помощи банков субъектам хозяйствования «уже где-то превышают миллиард». «Часть этих средств возвратные. Да, они были предоставлены для поддержки предприятия, но они вернутся», — отметил он.