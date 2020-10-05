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Министр финансов ожидает принятие дефицитного госбюджета на 2021 год

05.10.2020 08:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Бюджет на 2021 год ожидается с дефицитом не менее 2%, но точные цифры пока неизвестны, сообщил в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов.

Министр финансов ожидает принятие дефицитного госбюджета на 2021 год

Прежде всего, считает министр, бюджет «должен быть сбалансирован, то есть расходы должны соответствовать доходам». «Это первая задача, а вторая в том, что эта балансировка не должна осуществляться любой ценой, исключая социальную составляющую, расходы на развитие в том объеме, в котором мы можем себе позволить», — пояснил Селиверстов.

«Бюджет сохранится с дефицитом», — заявил он. По чиновника, «это нормальная практика, чтобы не допустить волнообразного снижения доходов или выполнения обязательств». Селиверстов рассчитывает, что в октябре будет завершено обсуждение проекта бюджета на площадке правительства и к ноябрю он будет направлен Александру Лукашенко.

Министр финансов признал рост общего объема госдолга страны, но увязал его с ослаблением курса рубля: «Соответственно наши долговые обязательства в белорусских рублях переоценились по курсу».

«Что касается долга в валюте, то в принципе у нас стоит задача, чтобы мы не выходили за долг, который превышал бы 45% ВВП. В целом такие индикаторы были, на сегодня это даже меньше 40%. Стоит задача, чтобы к 2025 году этот долг снижался», — пояснил Селивестров.

По его словам, общий объем долга составляет 21 млрд долларов «с учетом того, что мы привлекали заимствования на атомную станцию, на инфраструктурные проекты». «Мы потихоньку рассчитываемся по ним в соответствии с графиками. И эти графики мы всегда выполняли», — подчеркнул чиновник.

Обещанный российский кредит, напомнил глава Минфина, должен поступить тремя траншами: один — от Евразийского фонда стабилизации и развития (ожидается до конца октября), еще два — от правительства России (часть в этом году, часть — в следующем).

«Это вполне приемлемый для нас график, потому что в следующем году нам надо погашать долги и перед Россией, а в условиях, когда конца пандемии, за которой последовал бы экономический рост, пока не наблюдается, понятно, что эти ресурсы пригодятся нам в стране на развитие», — сказал Селиверстов.

Министр признал определенное сжатие расходов, но подчеркнул, что нет сокращения социальных обязательств: «Было принято решение об увеличении пенсий в текущем году, никто не снижал заработную плату в бюджетном секторе, не принимал решения о каких-то заморозках, строительство социальных объектах идет».

По информации главы Минфина, меры поддержки в условиях пандемии с учетом помощи банков субъектам хозяйствования «уже где-то превышают миллиард». «Часть этих средств возвратные. Да, они были предоставлены для поддержки предприятия, но они вернутся», — отметил он.

 
 
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Бюджет на 2021 год ожидается с дефицитом не менее 2%, но точные цифры пока неизвестны, сообщил в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» министр...
 
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