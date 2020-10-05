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БАЖ: 4 октября было задержано 17 журналистов

05.10.2020 08:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Во время освещения проходивших в разных городах Беларуси акций протеста сотрудники силовых органов задержали 17 журналистов, сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

БАЖ: 4 октября было задержано 17 журналистов

В частности в Гомеле задержана видеокорреспондент портала «Сильные Новости» Надежда Пужинская. Утром она понесла передачу в ИВС задержанным 3 октября коллегам — главному редактору «Сильных Новостей» Анне Якштас и ее мужу, также журналисту Денису Якштасу. Пужинскую доставили в Советский РОВД, составили протокол по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции) и доставили в ИВС. Там она пробудет до суда, дата которого неизвестна. Пужинская и Якштасы действительно были на акциях протеста, но в качестве журналистов.

В Витебске были задержаны корреспонденты tut.by Татьяна Матвеева и Алесь Пилецкий, а также редактор сайта «Народныя навіны Віцебска» Сергей Серебро. Их отпустили из милиции после «профилактических бесед».

В Гродно были задержаны корреспонденты tut.by Ольга Комягина и Екатерина Гордеева. После проверки документов и проведения бесед их отпустили. Также в городе задерживали блогера Андрея Ирху. По информации БАЖ, во время задержания его несколько раз ударили по лицу, в его отношении составлен протокол, у него забрали телефон.

В Минске были задержаны, но вскоре отпущены на свободу редактор onliner.by Александр Владыко, фотокорреспондент «БелГазеты» Дарья Сапранецкая и корреспондент газеты «Белорусы и рынок» Олег Шепелюк. Позже, около 20 часов, в квартиру Сапранецкой пытались попасть сотрудники ОМОНа в масках, однако она не открыла им дверь, сообщает БАЖ. Силовики пытались попасть в дом и к Шепелюку.

Четверо журналистов задержаны и оставлены под стражей до суда в Бобруйске (Могилевская область) — Марина Молчанова, Олеся Латинская, Денис Носов и Юрий Комиссаров. В чем их обвиняют, пока неизвестно.

В Бресте были задержаны главный редактор городского интернет-журнала «Бинокль» Ксения Петрович и фотокорреспондент «Брестской газеты» Олег Полищук. После проверки документов их отпустили из РОВД, однако вечером Полищука задержали снова. Также БАЖ стало известно о задержании редактора газеты греко-католической церкви в Беларуси «Царква», краеведа Игоря Барановского.

В Могилеве задержали корреспондента БелаПАН Алеся Асипцова. После беседы его отпустили.

Правозащитному центру «Весна» на 23.20 известны данные 211 задержанных сегодня в Минске и других городах. Среди них член Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране философ Ольга Шпарага, а также гражданин России.

Прошедший 4 октября в столице Марш освобождения политзаключенных собрал более 100 тыс. участников. Это был уже восьмой воскресный марш после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения и пытки мирных демонстрантов.

Всего по данным правозащитников в воскресенье по всей стране было задержано 225 человек.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Во время освещения проходивших в разных городах Беларуси акций протеста сотрудники силовых органов задержали 17 журналистов, сообщает пресс-служба Белорусской...
 
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