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Теплая неустойчивая воздушная масса окутала Беларусь
Источник материала: Навiны
По прогнозам синоптиков, сегодня Беларусь окутала теплая и неустойчивая воздушная масса.
Ожидается облачно с прояснениями. Практически везде пройдут дожди, местами прогремят грозы.
Ветер юго-восточный порывистый, местами сильный порывистый. Погода в регионах:
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По прогнозам синоптиков, сегодня Беларусь окутала теплая и неустойчивая воздушная масса.
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