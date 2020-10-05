ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Запредельная подлость": Мирсалимова рассказала о травле учителей

05.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
"Запредельная подлость": Мирсалимова рассказала о травле учителей

Волна так называемых мирных протестов, начавшаяся в Беларуси после выборов 9 августа, не обошла стороной систему образования и самую уязвимую ее часть ― школьных учителей, отметила собеседница Sputnik.

"Эти омерзительные листовки, в которых указывались персональные данные педагогов, членов избирательных комиссий, развешаны на столбах, были такие во многих городах, в том числе и в Витебске, это уже факт запредельной подлости и должно рассматриваться как угроза жизни", ― считает Мирсалимова. 

© Sputnik
Ливянт: как уберечь детей от внутриполитической повестки

При этом она считает, что школы должны быть вне политики.

"Необходимо продумать поэтапность вывода избирательных комиссий из школ, то есть из учебных заведений должны быть убраны избирательные участки, самое главное ― учителя должны быть защищены со всех сторон", ― считает Мирсалимова.

Нужно поднять моральный и материальный статус учителя, как например, это было в сталинские времена, когда заслуги учителей приравнивались к заслугам в военной сфере, предлагает собеседница.

Сложившаяся после выборов ситуация заставляет пересмотреть коренные вопросы образования, кроме того, "необходимо унифицировать белорусское образование с российским, именно это исключит массовое взращивание националистов и расширит возможности и перспективы белорусских выпускников", говорит Мирсалимова.

Также важно освободить учителей от писанины и отчетов, сняв с них лишнюю бумажную работу, добавляет собеседница.

Напомним, после президентских выборов 9 августа некоторые педагоги, бывшие членами участковых избирательных комиссий в разных регионах страны, заявили о том, что стали получать угрозы в свой адрес. О проблеме буллинга учителей высказался министр образования Беларуси Игорь Карпенко, призвав "успокоиться, отбросить все эмоции и не превращать учреждения образования в площадки для политических баталий".

Читайте также:

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необходимо пересмотреть многие вопросы образовательного процесса, а также в ускоренном порядке унифицировать белорусское образование с российским, считает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какую зарплату власти наобещают электорату к 2025 году?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика