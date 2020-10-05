Более тысячи грузовиков стоят в очередях на границе со странами Евросоюза

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 окт - Sputnik. Более тысячи грузовых автомобилей стоят в очередях на границе Беларуси со странами Евросоюза, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

Очереди большегрузов на границе Беларуси с соседними странами наблюдаются уже более двух недель. Они то становятся меньше, то снова растут. В минувшее воскресенье выезда из Беларуси в Литву, Латвию и Польшу ожидали около 700 фур. По данным Госпогранкомитета на 8:00 понедельника, в пунктах пропуска скопилось более 1030 грузовых авто.

Самая сложная ситуация в данный момент сложилась на белорусско-литовской границе. Там в пункте пропуска "Каменный Лог" в очереди стоят более 250 машин, в пункте пропуска "Бенякони" - более 170. В "Привалке" выезда в ЕС ждут более 130 фур, в "Котловке" - более 120.

На границе с Латвией обстановка также непростая. В пункте пропуска "Урбаны" скопилось более 120 грузовых автомобилей, в "Григоровщине" - более 100.

На белорусско-польской границе затруднения есть только в двух пунктах пропуска. В "Брузгах" в данный момент находятся около 130 большегрузов, в "Берестовице" - более 10.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления на женском форуме в Минске, что республика "вынуждена закрыть государственную границу с запада".

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", – сказал он. Что именно подразумевается под "закрытием границ", глава государства не пояснил. При этом в Госпогранкомитете рассказали, что госграницу охраняют в усиленном варианте .

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